Названы ТОП-5 природных достопримечательностей Казахстана

Путешественников даже зимой не перестают удивлять необычные пейзажи республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан удивляет своим природным разнообразием. Здесь можно увидеть затопленные леса, кристально чистые озёра, горячие минеральные источники и величественные горы. Каждое из этих мест уникально и показывает страну с совершенно новой стороны.

Гора Белуха

Самая высокая вершина Алтайских гор, расположенная на границе Казахстана и России. Она считается священной и привлекает путешественников своей природной красотой и духовной атмосферой.

Рахмановские ключи

Природные горячие минеральные источники, которые находятся на территории Катон-Карагайского национального парка на высоте 1 700 метров над уровнем моря, в окружении гор и хвойных лесов.

Бурабай

Природный заповедник в Акмолинской области, известный как «казахстанская Швейцария». Здесь сосновые горы окружают чистейшие озера Боровое и Щучье.

Баянаул

Национальный парк в Павлодарской области, известный своими скальными образованиями и чистыми озерами.

Озеро Маркаколь

Живописное высокогорное озеро, расположенное на высоте 1 449 метров на уровнем моря в ВКО. Оно окружено хребтами Тарбагатай и Азутас, покрытыми густыми лесами.