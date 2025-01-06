Названы ТОП-5 природных достопримечательностей Казахстана

Путешественников даже зимой не перестают удивлять необычные пейзажи республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism
Казахстан удивляет своим природным разнообразием. Здесь можно увидеть затопленные леса, кристально чистые озёра, горячие минеральные источники и величественные горы. Каждое из этих мест уникально и показывает страну с совершенно новой стороны.
Гора Белуха
Самая высокая вершина Алтайских гор, расположенная на границе Казахстана и России. Она считается священной и привлекает путешественников своей природной красотой и духовной атмосферой.
Рахмановские ключи
Природные горячие минеральные источники, которые находятся на территории Катон-Карагайского национального парка на высоте 1 700 метров над уровнем моря, в окружении гор и хвойных лесов.
Бурабай
Природный заповедник в Акмолинской области, известный как «казахстанская Швейцария». Здесь сосновые горы окружают чистейшие озера Боровое и Щучье.
Баянаул
Национальный парк в Павлодарской области, известный своими скальными образованиями и чистыми озерами.
Озеро Маркаколь
Живописное высокогорное озеро, расположенное на высоте 1 449 метров на уровнем моря в ВКО. Оно окружено хребтами Тарбагатай и Азутас, покрытыми густыми лесами.