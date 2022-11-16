Не элитная Элита

Вопросы, касающиеся отсутствия полигона ТБО, дефицита мусорных контейнеров и огромных долгов абонентов перед компаниями, вывозящими мусор, обсуждены на заседании «круглого стола» в акимате Кокшетау.

Свалка за селом

Набившая оскомину мусорная тема поднимается в области не первый раз, но проблем в данной сфере меньше не становится. Начнем с того, что сегодня в Кокшетау вообще отсутствует полигон ТБО. Прежний, существовавший много лет вблизи аэропорта, закрыли в 2018 году по предписанию экологов из-за несоблюдения требований к санитарной зоне в районе воздушной гавани.

Потом мусор из областного центра стали вывозить в другое место, выбрав для новой свалки территорию за селом Элита в пригородном Красноярском сельском округе.

Правда, вскоре в акимат посыпались жалобы от возмущенных сельчан, вынужденных вдыхать вовсе не «арому». Кроме того, мусор регулярно самовоспламенялся. Не найдя общего языка с жителями Элиты, требующими переноса свалки, в начале прошлого года городской акимат принял решение временно вывозить отходы на старый полигон вблизи аэропорта.

Как отметил на заседании заместитель акима Кокшетау Даулет Жунусов, проблема решится с открытием нового полигона ТБО. По его словам, управление природных ресурсов и регулирования природопользования уже разрабатывает технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию для строительства данного объекта, который будет отвечать всем требованиям Экологического кодекса. Но дело это не быстрое, – по прогнозу, ввода структуры придется ждать не менее 4–5 лет.

Свалку у села Элита закрыли. Однако жители продолжают жаловаться на периодическое задымление оставленного там мусора. По словам заместителя акима города, это естественное разложение отходов, поэтому необходима рекультивация.

Нашелся инвестор, готовый после проведения необходимой экспертизы на 70 процентов рекультивировать полигон, оставив 30 процентов под временное размещение отходов.

– Мы соблюли бы нормы Экологического кодекса, – утверждает заместитель акима – но на предложение категорически не соглашаются жители Элиты. Поэтому решается вопрос о выделении земельного участка в 20 гектаров под временное складирование ТБО в районе будущего полигона.

Что касается строительства мусороперерабатывающего завода, о чем речь также идет давно, то вопрос по-прежнему остается открытым.

– В прошлом году ждали инвес­торов из Южной Кореи, с которыми неоднократно встречались по поводу строительства мусоросжигающего завода. Но связь с ними неожиданно прервалась, больше они к нам не приезжали. Тем не менее ведем переговоры с казахстанской фирмой об установке хотя бы линии по переработке мусора, – сообщил Даулет Жунусов.

Недосчитались 55 тысяч

На сегодня в Кокшетау вывозом твердых бытовых отходов заняты три компании. По подсчетам их руководителей, обслуживают они 110 тыс. кокшетауских абонентов, хотя по официальной статистике в областном центре проживают 165 тыс. человек... Куда делись еще 55 тыс.? Резонный вопрос.

– В прошлом году мы обошли 300 домов в частном секторе и заключили лишь… 21 договор. Ответ у жителей один: весь мусор зимой и летом сжигаем в печи, а значит, никакого договора заключать не будем. А сами по ночам тайком вываливают мусор вдоль дорожных обочин и у заборов, либо закидывают в контейнеры многоэтажек, – сетует руководитель ТОО «Тазалық» Олег Топорков.

– Мы в одном из микрорайонов города, сверившись с данными городских электрических сетей, не досчитались тысячи человек, в другом – 1,5 тысячи, – вторит руководитель ИП «Елемесов» Адиль Елемесов.

Добавим, что первой компании население задолжало 53 млн тенге, второй – 20 млн. К тому же крупногабаритные отходы вывозятся, как известно, за отдельную плату. Но коммунальщикам приходится вывозить с мусорных площадок города и строительный мусор, и отслужившую свое бытовую технику.

Затронули на заседании «круг­лого стола» и тему тарифа, который, оставаясь неизменным около десяти лет, теперь со 150 тенге вырос до 500 на одного жителя благоустроенного дома и 580 – частного. Однако согласно принятому решению с 1 декабря нынешнего года горожане будут платить лишь по 377 и 438 тенге соответственно, пока мусоровывозящие компании не смогут производить сортировку и захоронение отходов.

Было также отмечено, что при утверждении тарифа учитывались фактические расходы коммунальщиков на ГСМ, запчасти, зарплату рабочим за последний год.

– Сегодняшние цены на запчас­ти и материалы не сравнить с прошлогодними. Например, в апреле 2021 года дизельное топ­ливо стоило 187 тенге, а сегодня – 260, – заметил Даулет Жунусов.

По словам директора ТОО «Тазалық» Олега Топоркова, два года они настаивали и доказывали, что тариф нужно повышать. А вот Адиль Елемесов поднял зарплату водителям в среднем до 250 тыс. тенге, не дожидаясь повышения тарифа. Предприниматель уверен, что только так можно привлечь на работу в коммунальное предприятие толковых и ответственных работников. Между тем, говорят коммунальщики, услышав о повышении тарифа, горожане понесли в конторы заявления, в которых извещают о выписавшихся членах семьи…

К слову, одна из трех мусоровывозящих компаний Кокшетау с декабря уходит с рынка услуг. В этой связи горакимат заключил трехсторонний меморандум о сотрудничестве между уходящим ТОО «Тазалық», отделом ЖКХ и двумя астанинскими компаниями.

Нарекания на перебои

В последнее время наблюдается очень много, в том числе и в социальных сетях, эмоциональных нареканий кокшетаусцев на перебои с вывозом мусора.

В свою очередь коммунальщики в числе основных причин мусорного коллапса, охватившего город, называют несознательность горожан, своевременно не оплачивающих их услуги, нехватку контейнеров для бытовых отходов, и приводят пример: в одном из районов города на 13 многоэтажных домов приходится всего одна контейнерная площадка. К тому же без их ведома сдаются новые дома, значит, нагрузка на уже существующие мусорки возрастет.

Сейчас в Кокшетау насчитывается около двух тысяч контейнеров, при этом не хватает как минимум 750. Городской акимат над устранением этой проблемы работает: на сегодня узаконено уже 105 контейнерных площадок, по остальным адреса и площади уточняются.

– Новые компании, которые «зайдут» в город, работают с более объемными мусорными контейнерами, имеющими так называемую заднюю загрузку, поэтому можно будет установить таких контейнеров больше, – отметил Даулет Жунусов.

Не сидят сложа руки и местные предприятия. Так, руководитель ИП «Елемесов» рассказал о предстоящей установке в декабре в Кокшетау трех модернизированных мусорных площадок с углубленными контейнерами для раздельного сбора мусора. По словам предпринимателя, по его подсчетам, если горожане будут исправно оплачивать их услуги, то за год он сможет установить такие площадки на всей зоне своего обслуживания. А научатся ли кокшетаусцы разделять мусор, «болеть» за чистоту своего города, покажет время.