Статьи
Не изменяющий себе
Динара ЮСУПОВА, Алматы
Город поражает своей способностью ассимилировать, превращать в своих и в свое людей, новостройки, целые микрорайоны. Алматы строится, развивается, растет, возможно, с пугающей кого-то скоростью и стремлением вобрать в себя побольше нового, самого современного. Но пенять ему за это все равно, что серчать на ребенка за то, что слишком быстро растет, взрослеет и… отрывается от предков. Да и просто отрывается.

Вот и проглядывают, как карандашные наброски сквозь зеленую вуаль, "кусочек Гонконга", уголок "старой Италии", "Парижский квартал", "загадочный Китай". Но лишь проглядывают, поскольку и эти новые уголки очень быстро вбирают неповторимый алматинский шарм и шик, становясь полноценным городским пейзажем современного Казахстана. Не заслоняя, впрочем, любимое, привычное, дорогое, традиционное.

...Старинные православные соборы и современные мечети. Гостиница "Казахстан" и здание Национальной академии наук. Драматические и оперный театры. Интересные фонтаны, как "Знаки зодиака" и малые скульп­туры, как присевший "отдохнуть" на лавочке рабочий. И повсюду… яблочно-скульптурная россыпь – символ города. Каждое из примечательных городских зданий, каждая из больших или малых "архитектурных форм" хранят черты своего времени, несут послания своих поколений. И каждое в свое время, может быть, становилось предметом семейных и кухонных споров или бурных публичных дебатов своих современников. Но в итоге – покоряло своей красотой и органичным соответствием душе города, вписанного в предгорья Заилийского Алатау. Старое и новое, классическое и модерновое, национальное и интернациональное, ампирное и хай-течное в обрамлении садов, скверов, под журчание восстанавливаемых арыков примиряются и формируют неповторимую гармонию единого целого. Гармонию города со своим лицом, со своим характером, со своим стилем.

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Красота спасет мир
Время подвести итоги
Зеленую улицу мастерам!
Спорту все возрасты покорны
События трагического января: ставим точку?
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Власть сильна народом
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Статьи
Время подвести итоги
Статьи
Спорту все возрасты покорны
Статьи
Красота спасет мир
Статьи
События трагического января: ставим точку?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]