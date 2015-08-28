Статьи Не изменяющий себе Динара ЮСУПОВА, Алматы

Город поражает своей способностью ассимилировать, превращать в своих и в свое людей, новостройки, целые микрорайоны. Алматы строится, развивается, растет, возможно, с пугающей кого-то скоростью и стремлением вобрать в себя побольше нового, самого современного. Но пенять ему за это все равно, что серчать на ребенка за то, что слишком быстро растет, взрослеет и… отрывается от предков. Да и просто отрывается.



Вот и проглядывают, как карандашные наброски сквозь зеленую вуаль, "кусочек Гонконга", уголок "старой Италии", "Парижский квартал", "загадочный Китай". Но лишь проглядывают, поскольку и эти новые уголки очень быстро вбирают неповторимый алматинский шарм и шик, становясь полноценным городским пейзажем современного Казахстана. Не заслоняя, впрочем, любимое, привычное, дорогое, традиционное.



...Старинные православные соборы и современные мечети. Гостиница "Казахстан" и здание Национальной академии наук. Драматические и оперный театры. Интересные фонтаны, как "Знаки зодиака" и малые скульп­туры, как присевший "отдохнуть" на лавочке рабочий. И повсюду… яблочно-скульптурная россыпь – символ города. Каждое из примечательных городских зданий, каждая из больших или малых "архитектурных форм" хранят черты своего времени, несут послания своих поколений. И каждое в свое время, может быть, становилось предметом семейных и кухонных споров или бурных публичных дебатов своих современников. Но в итоге – покоряло своей красотой и органичным соответствием душе города, вписанного в предгорья Заилийского Алатау. Старое и новое, классическое и модерновое, национальное и интернациональное, ампирное и хай-течное в обрамлении садов, скверов, под журчание восстанавливаемых арыков примиряются и формируют неповторимую гармонию единого целого. Гармонию города со своим лицом, со своим характером, со своим стилем.