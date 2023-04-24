Не понравилось поведение на дороге: по резонансному убийству бизнесмена вынесен приговор в Абайской области

К 15 годам тюрьмы осудили жителя Абайской области за убийство. Это был первый обвинительный приговор с участием суда присяжных заседателей в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Фото: mng.sud.kz

Гибель молодого предпринимателя Н., отца двоих детей, год назад всколыхнула всю область.

Его убил из огнестрельного оружия А., а причиной стала обыденная ситуация на дороге, где осужденному не понравилось поведение водителя при требовании остановить автотранспорт.

Присяжные заседатели были едины во мнении о виновности А.

19 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам области приговорил жителя села Урджар А. к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

В облпрокуратуре отметили, что с начала года ряд особо тяжких преступлений по ходатайству подсудимого может рассматриваться с участием суда присяжных заседателей. Вердикт выносят обычные граждане, которые руководствуются совестью и принципом справедливости.