Не проехать, не пройти

С апреля Восточный Казахстан вновь отгородился блокпостами в надежде сдержать третью волну коронавируса.

Больше года в Восточном Казах­стане время от времени выставляют заградительные посты с целью сократить поток въезжающих. Мера непопулярная, но эффективная как карантинная защита. В последний раз посты с дежурными полицейскими и медиками действовали в январе-феврале. Пересечь границу региона разрешалось только транс­порту с продовольствием, необходимым грузом, а также гражданам в экстренных случаях.

С апреля восток страны, остаю­щийся пока в «зеленой» зоне, вновь перекрыл автомобильные дороги. Цель – защититься от соседних регионов, где поднялась третья волна ковида и в ходу более агрессивные штаммы инфекции. Санитарные посты выставлены на границах с Алматинской и Карагандинской областями, на автопереходах с Россией «Ауыл» и «Уба», а также на пограничных пунктах с КНР «Бахты» и «Майкапчагай». Въезд и выезд разрешен только грузовому транспорту и лицам, следующим по служебным целям и при наличии подтверждающих документов.

Тем, кто прибывает из «красной» зоны, при пересечении блокпостов необходимо иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста сроком не позднее 72 часов. Исключение – дети до 5 лет.

Вместе с тем темпы вакцинации в регионе оставляют желать лучшего. По данным областного управления здравоохранения, на 1 апреля из 1,3 млн восточноказахстанцев иммунизацию от коронавируса прошли 8,6 тыс. человек, то есть 0,6%.