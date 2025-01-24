Не только KeshYou: Баян Алагузова объявила кастинг в новую группу

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

Баян Алагузова в соцсетях призвала талантливых девушек реализовать мечты о большой сцене.

«Это не просто проект, а возможность заявить о себе, о своей культуре, о своем наследии. Мы ищем тех, кто гордится тем, кто она есть, кто готов не только петь, но и вдохновлять. Не бойтесь быть уникальными. Не бойтесь быть смелыми. Этот проект для тех, кто готов идти до конца, кто видит перед собой большие цели и готов работать, чтобы их достичь. Заявки открыты! Если ты чувствуешь, что этот момент твой, не жди. Сделай шаг вперед. Мир музыки тебя ждет», – написала она.

В ответ фолловеры моментально засыпали ее вопросами о критериях отбора солисток для нового коллектива.

«Что за дискриминация? Что теперь делать женщинам 35+ с детьми, мужем, отсутствием голоса и слуха? Где ваша толерантность?», «Из Кыргызстана нельзя?», «А когда бойзбэнд?», «Эх, я тогда была alone, жаль, что без спонсора никак», «Обязательно только уметь петь, рэп не считается?», «Баян Максаткызы и Ерболат Беделхан, вау, вот это уровень. Удачи в новом проекте, пусть придут звезды», – гласят комментарии.

Напомним, ранее казахстанский продюсер Баян Алагузова на своей странице в Instagram опубликовала пост о том, как быть мамой младенцев в 50 лет.