Баян Алагузова поделилась впечатлениями о своем материнстве в 50 лет

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Венера Баталова
корреспондент

Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала пост о том, как быть мамой младенцев в 50 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

«Меня часто спрашивают, каково это снова стать мамой в 50? Интересный факт, мои руки и тело помнят все – купать, держать, кормить, убаюкивать, делать массаж, как будто и не было этих 20 лет. Я никогда не была сумасшедшей мамочкой, и всегда была занята чем-то еще, кроме материнства. Со старшей я вышла на работу, когда малышке было два месяца, с Айару в 20 дней я вещала с экрана телевизора. Все только ускорилось. На следующий день после рождения Алисы я начала новую картину. С появлением Алмуши закончила съемки и сразу приступила к новому проекту. Я не чувствую своих лет, не чувствую усталости, тяжести и всего прочего ненужного. Может, стала чуть мудрее?!» – подписала свой пост Баян.

Часть комментаторов не разделила позитивного настроя казахстанского продюсера и бизнесвумен.

«Не каждая женщина, простите, может позволить суррогатную маму!!! Которая за тебя все сделала, потом в обществе женщина остаётся одна с ребенком целых 24 часа в сутки. Это хорошо, когда есть няни, и рассуждать что материнство — это легко, это неправда», «Вы прямо, как мой муж, став отцом в 4 раз, продолжает вести ту бойдақскую жизнь», «Когда есть помощь родных или нянечек, это здорово. А если одна с малышом, то это не легкий труд», - написали они.

Напомним, что у Баян Алагузовой и ее супруга в этом году родились две дочери Алиса и Алма с разницей в 2 недели. У Баян Алагузовой есть еще 2 дочери от первого брака. 

#материнство #Баян Алагузова

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