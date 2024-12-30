Не только «Щелкунчик»: что готовят театры к Новому году

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В эти дни праздничные представления особенно порадуют юных зрителей

Фото: пресс-служба театра

«Щелкунчик» в «Астана Балет»

Новогодние праздники – отличный повод для посещения театров. По традиции они ассоциируются у разных поколений ценителей классики с балетом «Щелкунчик» П. Чайковского.

Сказочный балет «Щелкунчик» в театре покажут 31 января. В основу спектакля лег известный сюжет немецкой сказки Э. Гофмана в пересказе А. Дюма-отца о кукле и мышином короле. Балет завоевал мировую славу и стал традиционным символом новогодних праздников.

Существуют многочисленные интерпретации Щелкунчика, но именно версия Василия Вайнонена идет во многих ведущих театрах мира. А прежде всего, в его родном доме - Мариинском театре. Хореограф поставил балет в Санкт-Петербурге, на первом исполнении которого в главных партиях блистали легендарные танцовщики Галина Уланова и Константин Сергеев.

Балетоведы отмечают особое сказочное легкое настроение этой редакции, в ней есть все: и красивая сценография, и романтичные герои, и яркие костюмы и, конечно, виртуозная хореография. Не зря его еще называют «балет-феерия» - «балет-сказка».

«Золушка» в «Астана Опера»

30 и 31 января в «Астана Опера» покажут знакомую сказочную историю о Золушке в современном прочтении. Сюжет сказки и персонажи сохраняются, а время и место действия переносятся из эпохи рококо в современность и обратно. Романтические отношения Золушка и Принца раскрываются на фоне реализации их творческих идей: Золушка (Элла) мечтает стать кутюрье, а Принц – композитором и ди-джеем. 

Музыка Сергея Прокофьева в исполнении симфонического оркестра «Астана Опера» дополняется атмосферным акустическим звучанием современных популярных композиций Джимми Дюранта, Билли Рэя Сайруса, Луи Армстронга.

Хореография балета решена в стиле неоклассики с элементами поп-танца и брейк-данса.

Балет «Золушка» – добрый и красивый спектакль для семейного просмотра, несущий идею возможности реализовать свою мечту, невзирая на жизненные обстоятельства и социальное происхождение.

Новогодний утренник «Волшебная скала»

Также необычный перфоманс приготовили в старейшем столичном храме искусства. Государственный академический русский театр драмы имени М.Горького приглашает на новогодний утренник «Волшебная скала» с показом сказки «Как Настенька чуть кикиморой не стала».

Детей ждет увлекательная встреча с волшебниками: Стариком Хоттабычем, Гарри Поттером, Тревожностью, Бастиндой, Феей-Крестной и главными героями Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Мир театра» 

Музыкальный театр юного зрителя заранее позаботился о создании волшебной атмосферы на зимних каникулах. 30 и 31 января актеры приготовили любимым зрителям подарок в виде постановки «Театр Әлемі». 

В концертную программу войдут любимые всеми хиты, песни из кинофильмов и музыкальные композиции отечественной и зарубежной эстрады, которые символизируют долгожданный, волнующий, полный надежд и чудес праздник. Гости вечера станут свидетелями ярких музыкальных номеров в исполнении любимых артистов. Живые выступления талантливых исполнителей непременно создадут настроение уютного семейного праздника в компании добрых друзей.

#праздник #балет #Щелкунчик #театры

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