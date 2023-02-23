Не упустить бы время…

Колонка обозревателей
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Юлия Миленькая

Что делают сегодня наши дети после школьных уроков? Правильно, продолжают учиться, но только уже с репетиторами. И это никуда не годится ни в плане образования, ни здорового образа жизни.

Жалобы родителей на эту ситуацию известны всем, но никто из госслужащих на уровне Министерства просвещения так и не попытался решить проблему. Возможно, она, как и сама выст­роенная система образования, требует поэтапного разбора, кропотливой работы над ошибками и понимания того, куда необходимо «выруливать».

Кстати, попытки «выруливания», именуемые «обновленкой», уже не раз предпринимались в нашей стране. Правда, все новые эксперименты так и не вывели школьное образование из «чащи» проблем. Увы, сегодняшняя пробуксовка с построением плана учебного материала в школах плавно перетекает в «провальные» экзамены завтрашних абитуриен­тов. А послезавтра выпускники вузов, кое-как дотянувшие до своих дипломных работ, примутся «трудиться» по специальности.

Уже сегодня опытные эксперты негодуют, сталкиваясь в рабочем пространстве с «новичками», вчерашними студентами, стажерами: «Ребята ничего не знают, не умеют. Нередко именно мы вынуждены становиться для них учителями».

Родители, критикуя школьное образование, зачастую ссылаются на самих учителей. Они обвиняют их в непрофессионализме – как с точки зрения объяснения материала, так и в плане «неразумного» подхода к ученикам. Но проблема таится далеко не всегда только в самих преподавательских кадрах. Система образования сейчас выстроена так, что учителя, как и врачи, чаще всего вынуждены работать по «протоколу». И выходить за рамки этой протокольной системы они, к большому сожалению, не имеют права.

В систему «встроился» и весь учебный материал: дети в школе урок за уроком поглощают новые темы, а вот времени на их закрепление, по словам самих школьников, не отводится. Как следствие всего этого – после школы ребята должны разбираться с «грудой» сваленных на их плечи знаний при помощи репетиторов, иногда – родителей.

По словам учителей, с нынешними учебниками и программой детям очень сложно справляться без дополнительных занятий. Уже буквально с первого класса учебная программа выстроена так, что она не дает возможности опираться на предыдущие знания. Хороший учитель – не враг детям, а вот возле учителей ходит «враг» в лице школьной программы, не позволяющей ему профессионально импровизировать.

«Образовательная программа, ее содержание, учебники, подготовка учителей, повышение их квалификации сегодня находятся на низком уровне. Система качест­ва образования у нас вообще не выстроена», – ответила ранее мне на вопрос экс-депутат Мажилиса Ирина Владимировна Смирнова.

«Дело в том, что Комитет по обеспечению качества в сфере образования находится в составе Министерства просвещения. Таким образом, его представители не могут предоставить реальную картину сегодняшнего образования, ведь тогда им придется проверять самих себя. В идеале же это должна быть независимая, совершенно отдельная структура контроля в составе Администрации Президента, ведь это вопрос национальной безопасности», – считает она.

Решение проблемы с системой школьного образования должно быть одним из приоритетов государства. Как известно, доля молодого населения в нашей стране постоянно растет. Ряд политологов и социологов склоняется к тому, что через несколько лет мы столкнемся с так называемым эффектом «молодежного пузыря», который может выражаться в нарастании конкурентности, конфликтогенности и возникновении социальных катаклизмов. Предотвратить совсем не радужные перспективы сможет в том числе и сфера образования. Ведь именно знания и культура составляют маршрут развития всей страны.

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