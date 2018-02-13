Такое замечание было озвучено на заседании Координационного совета НПМ при омбудсмене под председательством уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова. По мнению членов КС, в отдельных случаях НПМ выходит за рамки предоставленного ему мандата действий. А концентрация внимания в подмандатных учреждениях на отдельных лицах может существенно сужать права других граждан, которым защита нужна в равной степени.

Было отмечено, что требования базовых международных докумен­тов, в частности, Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток, устанавливают, что НПМ функционирует с целью предупреждения пыток и не должен подменять собой механизм их расследования. На это неоднократно акцентировал внимание Подкомитет ООН по предупреждению пыток, в том числе в ходе официального визита его членов в Казахстан в 2016 году. Факультативный протокол также содержит положения о привилегиях и иммунитетах участников НПМ, упреждающих их вовлечение в уголовные расследования и разбирательства. На практике эффективность расследования фактов пыток не должна достигаться путем навязывания несвойственных функций НПМ, которому необходимо сосредоточиться на совершенствовании превентивной деятельности, а не выполнять роль «скорой помощи».

По данным пресс-службы уполномоченного по правам человека в РК, за прошлый год НПМ осуществлено 572 превентивных посещения, 24 из которых были экстренными. Пенитенциарные учреждения продолжают оставаться в особом фокусе внимания превентивного механизма. В течение отчетного года данные учреждения были посещены 136 раз, а из 24 специальных посещений 23 проведены в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

В рамках повестки дня заседания также были рассмотрены вопросы по эффективному взаимодействию со средствами массовой информации, совершенствованию профессиональных навыков вновь избранных участников НПМ и другие. Члены Координационного совета одобрили проведение в апреле нынешнего года в Астане международного форума НПМ, который позволит презентовать казахстанский опыт и обсудить с зарубежными коллегами актуальные вопросы реализации международных обязательств в предупреждении пыток и жестокого обращения.