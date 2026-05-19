Готовы поспорить со знаменитыми курортами

Бухтарминское водохранилище – единственное на всем большом Алтае место, где самой природой созданы все условия для пляжного и семейного отдыха. У рукотворного моря живописные берега, чистая теплая вода, оно в транспортной доступности от областного центра.

Еще в 1960-е годы предприятия регио­на начали строить здесь базы отдыха для своих сотрудников. На сегодня в районах Алтай и Самар на водохранилище смотрят как на туристический кластер с большим потенциалом. Разработаны концепции развития побережья с горизонтом на несколько лет. Создаются планы застройки, собраны портфели реальных бизнес-идей, шаг за шагом реализуются проекты по благоустройству и инфраструктуре.

По данным областного управления туризма, в районе Алтай на побережье уже действуют 102 объекта размещения: гостевые коттеджи, дома и базы отдыха. Они могут принять одновременно больше 9 тыс. человек, причем поток отдыхаю­щих растет год от года. Если в 2024-м здесь побывали 61,2 тыс. туристов, то в 2025 году на 1,5 тыс. больше. Еще 90 баз отдыха вместимостью примерно 3 тыс. человек расположены в районе Самар.

– В районе Алтай уже построены современные комплексы, например, «Бухтарма Арена» и «Мелада», – рассказала заместитель руководителя управления туризма Восточно-Казахстанской области Ирина Смит. – Они удобно расположены для всех, кто едет на автомобилях. В поселке Прибрежном открылась новая база «Скаут», туда можно добраться и поездом, и на автомобиле.

Интерес инвесторов к побережью не ослабевает. Только по программе «Ауыл аманаты» в прошлом году на возведение восьми модульных домов было выделено почти 79 млн тенге. На очереди финансирование еще двух похожих проектов. Сам поселок Новая Бухтарма постепенно получает облик, характерный для курортной зоны. Здесь уже обновили систему теп­лоснабжения, ведется замена сетей водопровода. Вторую жизнь получил парк, где благоустроили аллеи, сделали велодорожки, скамейки, освещение. В планах – порадовать отдыхающих любимым аттракционом «Колесо обозрения».

– Для детей сделали игровую площадку, – пояснила замруководителя управления. – К началу сезона будут открыты волейбольная и теннисная площадки.

Красивый серьезный проект – строительство Арбата протяженностью почти километр. Здесь запланировано все, чем отличаются лучшие пляжи: лежаки с зонтами, кабинки для переодевания, аренда плавательных средств, парковки, площадка для пляжного волейбола, танцпол, смотровые площадки, зоны для барбекю, санитарно-гигиенические узлы, медпункт.

Большая работа выполнена, чтобы повысить качество отдыха. В районе Новой Бухтармы введена в эксплуатацию 12-километровая линия электропередачи, реконструирована подстанция, установлены два санитарно-гигиеничес­ких узла и еще четыре запланированы на муниципальном пляже.

– Район Алтай уже видит эффект от туристической сферы, – отметила Ирина Смит. – Поступление налогов за последние два года выросло в шесть раз, на налоговый учет дополнительно встали 70 индивидуальных предпринимателей. В ближайшие три года запланированы инвестиции на три миллиарда тенге.

Туристический бизнес в районе Самар пока, образно говоря, в начале взлетной полосы. Протяженность побережья от села Сарыбел до Курчумского моста – примерно 100 км, причем местные пляжи похожи, например, на аравийские: природный бархатистый золотой песок сочетается с по-настоящему теплой водой и пологим входом.

В разгар лета средняя температура воды – 25–27 градусов, средняя температура воздуха – плюс 30. При этом рукотворное море не соленое, а прес­новодное, что делает его еще привлекательней для отдыхающих. Эксперты очень высоко оценивают потенциал этой зоны.

Одним из ключевых направлений может стать турпоток из Китая. Расстояние от пограничного пункта «Майкапчагай» до Самарского побережья – 350 км, или в среднем три часа на автомобиле. На сезон-2026 уже запланирован прием организованных тургрупп по 150–200 человек из Поднебесной. Программа включает посещение фантас­тически красочного месторождения цветных глин Киин-Кериш, проезд по знаменитому Курчумскому мосту, двух-трехдневный отдых в прибрежных отелях, паромную переправу на правый берег водохранилища, чтобы дальше побывать в Катон-Карагайском районе, в том числе на высокогорном курорте Рахмановские ключи.

– Паромных переправ почти не осталось, к ним высокий интерес, – рассказала замруководителя управления. – Сам исторический паром «Одесса», курсирующий на Васильевской переправе с 1973 года, является туристической фишкой. В этом году здесь появилась бесплатная сеть Starlink, можно вести стримы прямо с борта. В целом до конца года мы планируем установить терминалы Starlink с точками общего доступа на туробъектах Катон-Карагайского национального парка, Киин-Керише, Сибинских озерах, в Риддерском горном кластере.

Кроме того, район Самар ориентирован на внутренних туристов, а также россиян. В 2025 году был проведен ремонт 20-километрового участка автодороги Кокпекты – Самарское – Васильевская переправа, в этом году в порядок приведут еще 30 км. Стоимость проекта – 2,2 млрд тенге. Чтобы обеспечить качественную мобильную связь на побережье, установлено антенно-мачтовое сооружение стоимостью 58 млн тенге. Благоустраиваются пляжи с последующим приданием им статуса муниципальных. В селе Миролюбовка, через которое проходит основной турпоток, заработал новый фельдшерско-амбулаторный пункт, плюс запланировано строительство санитарно-гигиенического узла.

– Сейчас в районе разрабатывают проектно-сметную документацию Арбата, а также комплексный генеральный план развития территории, – пояснила Ирина Смит. – Предусмотрено выделение примерно 300 земельных участков для инвесторов под строительство баз отдыха и объектов коммерческой инфраструктуры.

В перспективе в районе Самар планируется создание современного визит-центра, который займется информационным сопровождением туристов, предоставлением маршрутов и экскурсионных программ, бронированием мест размещения, а также продвижением туристического потенциала района. По прогнозам, в ближайшей перспективе поток туристов на Бухтарминское водо­хранилище вырастет на 30–50%.