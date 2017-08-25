​Не забывая о корнях

– Невероятно, но ядро творческого песенного коллектива сохраняется десятилетиями, – рассказывает Ася Мухамедова, председатель Южно-Казахстанского областного татаро-башкирского центра. – Активисты, наделенные талантом и огромным желанием нести творческое наследие татарского народа в массы, несмотря на возраст, болячки, откликаются на все приг­лашения и всегда принимают участие в мероприятиях, которые проводит Ассамблея народа ЮКО либо наш центр.

Ася Ириковна общественное объединение возглавила не так давно и, как это зачастую бывает, внесла новую струю в его деятельность, сделав ставку на вовлечение в работу более широкого круга представителей татарской диаспоры. А она по численности входит в пятерку этносов, наиболее широко представленных в Южном Казахстане. Так что потенциал, для того чтобы не раствориться в полиэтническом многообразии юга, максимально полно показать традиции, обычаи, песенное и танцевальное искусство, – огромный.

Можно смело утверждать, что Южно-Казахстанский областной татаро-башкирский центр, ставший одним из первых этнообъединений региона, «пророс» на щедро удобренной почве ан­самбля «Замандашлар». Вряд ли кто станет спорить, что творческий коллектив уже почти 40 лет занимается пропагандой песенного творчества, сохранением и развитием культурного наследия татарского народа.

Идея его создания принадлежит Муддарису Ульданову. Профессиональный водитель, страстно увлеченный музыкой, во второй половине 70-х познакомился с профессиональным музыкантом Рафаэлем Шайдуллиным. Знакомство переросло не только в тесную дружбу, но и в творческий союз, в основе которого лежало создание ансамбля, решившего петь татарские песни.

Сразу принялись за дело, решив организовать ВИА, что было по тем временам очень модно и востребованно. Изначально репетиции проходили под крышей клуба госторговли. Вскоре к четверым музыкантам примк­нули две девушки-солистки – Резеда Фасхутдинова и Фания Мутыкова. Практически с первых дней в ансамбле и выпускник ташкентской консерватории Равиль Мубараков, который по сей день является руководителем творческого коллектива. На свои деньги члены коллектива купили аппаратуру и стали давать первые концерты. Успех для начинающего коллектива был просто ошеломляющий. «Замандашлар» сразу же стал центром притяжения для татарской диаспоры.

Вскоре набирающий популярность ансамбль прописался во Дворце культуры «Металлург», руководство которого помогло купить национальные костюмы и приобрести недостающие музыкальные инструменты для расширения состава. Первый большой официальный концерт на сцене ДК «Замандашлар» дал спустя несколько месяцев, приурочив его к 8 Марта. С тех пор стало традицией организовывать в Международный женский день выступления коллектива, приглашая всех желающих. Эти концерты и сейчас пользуются у горожан огромной популярностью.

В 80-х годах прошлого столетия «Замандашлар» стал инициа­тором проведения пятничных вечеров-встреч «Татар жомга кичляре». У фонтана в центральном парке по пятницам и в праздничные дни собирались люди с гармошками, в национальной одежде, пели, плясали и играли допоздна, общались. Глядя на активность музыкальных семей Сигбатуллиных, Гаязовых, Заббаровых, Давлетшиных, Ниязовых, свой талант и исполнительское мастерство решались демонстрировать все новые и новые люди.

Многие участники «Замандашлара» становились лауреатами всевозможных конкурсов и фестивалей, выступали на большой сцене вместе с профессиональными артистами. Генриетта Измайлова принимала участие в «Рамазане», который организовал в Татарстане Ринат Ибрагимов. Фейруза Шакирова пела песни на свои стихи на фестивале национального искусства в Казани. Светлана Хайруллина названа лауреатом Всесоюзного конкурса участников художест­венной самодеятельности. Баянист Эльдар Сигбатуллин и гармонист Ильдар Серазитдинов были лауреатами конкурса «Играй, гармонь!».

Практически каждый участник «Замандашлара» может похвалиться наградами, главная из которых все же заключается в том, что солисты помогли в свое время тысячам соплеменников приобщиться к национальной культуре, вспомнить родной язык и заговорить на нем. Было время, когда родная речь звучала только в деревнях, где компактно проживали татары. Городские жители не знали языка, в лучшем случае могли общаться на бытовом уровне. Ансамбль много сделал для возрождения песенного и музыкального искусства, национального костюма, народных традиций. Исполнение эстрадных и народных песен помогло этническим татарам глубже изучить родной язык, постигнув всю его глубину и красоту.

При татаро-башкирском центре по-прежнему работает воскресная школа, в которой изучают родной и государственный языки. В двух возрастных группах – с 7 и 13 лет – уроки дает Гульшат Сигбатуллина. Не удивительно, что практически все представители диаспоры прекрасно говорят на двух языках, не видя в этом ничего сверхъес­тественного. Наоборот, все они считают такое полиязычие нормой, к которой надо стремиться всем казахстанцам. Ася Мухамедова, к примеру, утверждает, что для нее казахский язык – больше, чем родной, потому что на нем она говорит даже чаще, чем на татарском. Подобное можно услышать и от многих других активистов этнокультурного объединения, для которых Казахстан стал общей родиной и общей судьбой.

В таких семьях, как правило, с детства приобщают не только к родному и казахскому языкам, но и национальному искусству и культуре. В 1995 году по инициативе супругов Мухамата и Наили Ниязовых при Южно-Казахстанском татаро-башкирском культурном центре был создан детский вокально-хореографический ансамбль «Умырзая». За короткий период дети познали азы татарского языка, музыки, культуры. И эта традиция не прерывается спустя десятилетия.

Всегда находятся энтузиасты, готовые безвозмездно хранить и передавать культурные традиции. Сейчас вокалом и хореог­рафией с детьми занимается профессиональный музработник Наиля Хузеева. Чуть ли не ежегодно состав коллектива обновляется: окончив школу, солисты и танцоры уходят, а на их место приходят новые таланты, стремящиеся окунуться в мир татарской культуры.

Ансамбли «Умырзая» и «Замандашлар» – завсегдатаи всех мероприятий, которые проводят АНК ЮКО и татаро-башкирский центр. Разве что на традицион­ный «Сабантуй» приезжают профессиональные артисты из Казани, в один голос восхваляющие уровень исполнительского мастерства самодеятельных коллективов. А еще – не перестают удивляться, с какой любовью и трепетом на юге Казахстана развивают татарскую культуру, как бережно хранят традиции и обычаи народа.

– В этом году Всемирный конгресс татар наградил медалями активистов нашего центра, – рассказывает Ася Мухамедова. – Это произошло впервые за всю историю существования этнообъединения. Награды вручили в торжественной обстановке на «Сабантуе». Обладателями медалей стали преподаватель татарского и казахского языков Гульшат Сигбатуллина и Жавдат Шакиров, финансово поддерживающий деятельность центра. Это станет хорошей мотивацией для тех, кто находит время и возможность жить жизнью своих соотечественников. Я хочу, чтобы татары держались сплоченно, чтобы о нашей культуре знали и всегда наши праздники были так многолюдны, как это происходит сейчас. А участие в них принимают люди самых разных национальностей, что тоже свидетельствует об интересе к нашему народу, его кухне, истории, танцевальному и песенному искусству.

«Сабантуй» давно признан одним из самых популярных, красочных и массовых по посещаемости мероприятий в городе. Двери культурного центра всегда открыты для представителей любой национальности. Когда на заре становления в правление обратились представители башкирской диаспоры с просьбой принять их в состав объединения, все единогласно проголосовали за такой союз. Дело в том, что башкиры – один из самых малочисленных этносов, проживающих на юге. Так было четверть века назад, такой этнический расклад и сейчас. Самостоятельно создать свой центр они не могли, а учитывая, что языки и культура народов схожи, решили объединиться с татарами. С того момента центр стал именоваться Южно-Казахстанским областным татаро-башкирским национальным культурным центром.