Небесная «ласточка»

Потянуть за стропы, поймать волну, заложить вираж... Нет, это не из мира водного спорта или мотогонок, это из неба.

Помните, как в детстве нам нравилось запускать воздушного змея? И даже не говорите, что, мол, нет, не радовало нисколечко такое событие – не поверю. Хотя почему воздушный змей – приз­нак именно детства? Разве нельзя запускать змея, уже окончив школу или институт, с восторгом созерцая, как он мягко фланирует или, наоборот, стремительно взмывает в высокое небо?

Да можно, конечно! Спросите у Александра Федичева, он вам и расскажет, и покажет. Его воздушный змей, проносясь над головами астанинцев, заставляет с подозрением прищуриться ввысь: как пить дать летает на радиоуправлении, ну невозможно, чтобы сам змей такие кренделя выписывал!

– Никакого радиоуправления или мотора у змея нет. Все, что происходит в небе, – дело «рук» ветра и пилота. Почему пилот? Да потому что воздушный змей – это летательный аппарат, а у «штурвала» – пилот, – Александр показывает, что в руках у него действительно нет ничего, кроме строп – вот и весь «джойстик».

Способности же самого воздушного змея – кайта – зависят от настроек и ветра. Для каждой модели нужна та или иная скорость ветра, конкретно у спортивных моделей своя градация: бывают одностропные, двустропные и четырехстропные змеи.

У Александра змей двустропный, «дельта». Мужчина бережно ставит змея на землю, который только на первый взгляд прост в задумке и исполнении.

– Материал для паруса называется кайрекс, трубки для каркаса – только карбон. В змее важны легкость и прочность. Кайрекс не пропускает воздух и воду, плотность у него 31 грамм на квадратный сантиметр. Но для карбона неприемлем сильный ветер – максимум 10 метров в секунду, если выше – сломаются трубки, – Александр водит пальцем по тонким трубочкам, и видно, насколько ему дорог его летучий напарник.

Как же так получилось, что мужчина, инженер коммуникационных систем в одном из зарубежных посольств, «подсел» на такую, казалось бы, несерьезную забаву?

– Друг как-то поднял в небо своего «клоуна», ромбовидного змея с желтым носом, хотел детей удивить. А удивил меня! С ходу зацепило: такой неторопливый, стабильный в небе, яркий и красивый, – вспоминает Александр. – Загорелся я, в общем. Обошел в столице все магазины, где могли продавать змеев, и еле нашел один-единственный в старом городе. Купил, радостный принес домой, а что с ним делать, не знаю – опыта ведь нет! Стал пробовать, учился по видео в Интернете. Так и затянуло, занимаюсь профессионально уже восьмой год, – рассказывает пилот.

К слову, за эти годы ситуация с дефицитом отечественных змеев не изменилась: змеи, все «прибамбасы» привозные. И недешевые.

– Лучшими на сегодня считаются английские, французские, американские кайты. Могут стать в копеечку: французские с доставкой и растаможкой – под 350 тысяч. Китай тоже изготавливает, они дешевле, но по качеству серьезно уступают европейским – практически не летают. Нюансов шитья змеев очень много на самом деле: это и геометрия, и правильная развесовка, и сами материалы, – разъяс­няет Александр.

По словам инженера, змеев у бывалого спортсмена должно быть сразу несколько – для соревнований, которые регулярно проводятся для профессио­нальных кайтеров в Европе. Александр пока там не бывал, не удалось попасть на шоу и в ближнем зарубежье – пандемия, глобальные события перечерк­нули все планы. Но с единомышленниками казахстанец постоянно на связи, в частности с командой из Москвы Red Alert. В общем чате Prokite в мессенд­жере Telegram ребята всегда готовы поделиться и адресами магазинов, и ценными советами. Познакомился с ними Александр в Казахстане, когда москвичи приезжали со своей программой на фест «Астана аспаны» в 2016 году.

– Здорово было бы, если приехали бы еще раз, но цена такого удовольствия кусается: шоу обойдется в несколько десятков миллионов тенге. Вряд ли столичный акимат готов раскошелиться на подобное развлечение, даже несмотря на всю его эффектность, – считает мужчина.

То, что воздушные змеи, да даже один, – зрелище действительно эффектное, подтверждает реакция астанинцев на мастерство Александра в одном из городских парков: дети стоят разинув рты, взрослые улыбаются игривому змею. И те, и те робко просят разрешения поуправлять, ну хотя бы просто подержаться за стропы. Кстати, именно так я и «вышла» на Александра: мои мальчишки, как завороженные, наблюдали за полетом огромной «ласточки».

– Детям очень нравится! Им такое в диковинку, могут просто подойти погладить змея, когда он отдыхает. Наверное, воспринимают его, как живое существо, – улыбается Александр. – У меня и дочка Настя с удовольствием запускает своего, у нее одностропная «кобра». Матвей, сын, часто приходит со мной на запуски, а супруга Татьяна – оператор. Да даже теща в теме!

Интерес у людей есть, это главное, говорит мужчина. Но вместе с тем сетует, что на одном стороннем интересе далеко не уедешь: кайтинг – это серьезный спорт, и его нужно развивать. А какое развитие, когда ты один в поле кайтер?

– Хотелось бы всерьез заняться развитием. У нас для этого есть и постоянный ветер, и места – парков, площадок – много. В планах открыть школу для детей и взрос­лых, но без спонсора не потяну, – делится Александр. – Если кто сомневается, стоит или не стоит этим заниматься, мой вам совет: просто хотя бы раз запустите в небо хорошего змея, тут же поймете, ваше это или нет…