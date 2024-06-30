Неделя репродуктивного здоровья завершилась в Казахстане

В Астане состоялась встреча по итогам недели репродуктивного здоровья, инициированной Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В ней приняли участие представители министерства культуры и информации РК, НПО и международных организаций.

Эксперты обсудили комплекс мер, направленных на охрану репродуктивного здоровья населения и пропаганду здорового образа жизни.

В рамках недельной акции были организованы информационно-просветительские мероприятия, дни открытых дверей в поликлиниках, челленджи, бесплатные осмотры и консультации для подростков.

Мероприятия направлены на повышение медицинской грамотности населения в вопросах укрепления репродуктивного здоровья и факторах риска; пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний; обеспечение доступа к информации и медицинским услугам в области репродуктивного здоровья.

Отметим, что в целях укрепления семейных ценностей и развития института семьи в 2023 году МКИ РК было учреждено 5 грантовых проектов. Один из них направлен на повышение осведомленности подростков о ранней беременности, выкидышах, профилактике инфекций, передаваемых половым путем, и сохранении репродуктивного здоровья. Для реализации проекта было обучено 350 волонтеров.