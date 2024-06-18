Недропользователя оштрафовали на 12,2 млрд тенге в Атырауской области

За пять месяцев текущего года прокуроры взыскали в бюджет более 15 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, на заседании Национального курултая глава государства обратил внимание на неблагоприятную экологической ситуацию в регионе.

В рамках проведенной прокуратурой области проверки в сфере природоохранного законодательства за 5 месяцев в

бюджет возмещено более 15,2 млрд тенге.

«Так, недропользователем допущено сжигание аномально высоких объемов сырого (сернистого) газа в объеме 5 млн кубометров без экологического разрешения. Принятыми мерами прокурорского надзора виновный привлечен к ответственности, наложен штраф в размере 12,2 млрд тенге», - говорится в пресс-релизе.

Вопрос соблюдения требований экологического законодательства находится на особом контроле прокуратуры области.