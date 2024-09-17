Немеркнущий свет классики

Концертная программа, представившая слушателям все многообразие и многожанровость казахской оперы, была составлена главным дирижером театра, лауреатом Государственной премии РК Аланом Бурибаевым. По замыслу маэстро, она должна была раскрыть гостям вечера как величественность и монументальность героического эпоса, чьи традиции в музыкальном искусстве уходят далеко в прошлое, так и напевность, чувственность и мягкость лирики.

– Этот концерт призван показать панораму и огромное богатство нашей казахской оперы как дастархан с огромным количеством вкус­ностей. В этом году исполняется 90 лет опере «Қыз Жібек» Брусиловского и 80 лет опере «Абай» Жубанова и Хамиди. За это время выросло и сменилось несколько поколений композиторов и музыкантов. В небольшом формате мы постарались показать богатство и потрясающую панораму мелодий. Номера не похожи друг на друга, так как у каждой оперы есть собственное лицо. Сама идея проекта выражает нашу огромную любовь, безмерную благодарность и глубокую признательность великим людям, которые творили на сцене и укрепили авторитет казахской оперы. Этот концерт – выражение нашей любви, благодарности нашим великим музыкальным предкам и своеобразное возвращение к духовным корням, – отметил Алан Бурибаев.

В оформлении зрительного зала были использованы портреты выдающихся казах­станских композиторов, стоявших у истоков профессионального музыкального искусства, – Ахмета Жубанова, Евгения Брусиловского, Латифа Хамиди, Мукана Тулебаева. По мнению Алана Бурибаева, зарубежных слушателей особенно привлекают невероятная гармония, потрясающие мелодии, голоса артистов – все то, что сам маэстро называет кладезем искусства.

Концерт открылся фрагментом из оперы «Курмангазы» Ахмета и Газизы Жубановых. Надо сказать, что обращение к этому произведению уже стало доброй традицией симфонического оркестра. Именно сюитой из оперы «Курмангазы» открывался X театральный сезон «Астана Опера». Тогда Алан Бурибаев отметил, что для Жубанова жизнь великого композитора XIX века не только представляла научный интерес, но и была готовым творческим материалом. Однако закончить посвященную Курмангазы оперу он так и не успел. По заказу Гостелерадио Казахской ССР в 1971 году дочь композитора Газиза Жубанова на основе незаконченного сочинения своего отца создала одноименную радиооперу, которая была записана при участии коллектива Всесоюзного радио и заслужила высокую оценку искусствоведов и любовь слушателей. Шестнадцать лет спустя опера была поставлена на сцене ГАТОБ им. Абая и с тех пор вошла в золотой фонд казахской музыки.

Запомнились гостям вечера яркие выступ­ления Улпан Аубакировой, исполнившей проникновенную арию Актоты из оперы «Ақан сері – Ақтоты», которая была создана композитором Сыдыком Мухамеджановым на либретто классика казахской литературы Габита Мусрепова, и Талгата Галеева, представившего арию Алпамыса из одноименной оперы Еркегали Рахмадиева, в чьих образах воспеваются героизм, стойкость и мужество легендарных батыров. Айгерим Аманжолова блестяще исполнила песню Ак-Жунис из оперы «Ер-Таргын», музыку к которой написал Евгений Брусиловский, а либретто – драматург Ныгмет Баймухамедов. Созданный ими образ коварной и вероломной Ак-Жунис был по-настоящему новаторским, ведь он принципиально отличался от характерных для казахского искусства образов мягких и неж­ных героинь, бравших на себя роль верных спутниц и помощниц.

Также слушатели высоко оценили вокальное мастерство Жупар Габдуллиной, в исполнении которой прозвучал романс Зылихи из оперы «Махамбет» – вершинного творческого достижения народного артиста Казахстана Базарбая Джуманиязова. Тему всепобеждающей любви развило выступление Меира Байнеша и Бибигуль Жанузак, представивших знаменитый айтыс из оперы «Биржан – Сара» Мукана Тулебаева. Для этого произведения характерны тесное переплетение личных и социальных мотивов, обуславливающее трагизм любви главных героев, и близость к казахскому фольк­лору, что требует от исполнителей высокой музыкальной культуры.

Завершился концерт номером «Беташар» из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди в исполнении Алтынбека Абильды, Салтанат Муратбековой и хора, а также увертюрой оперы «Біржан – Сара». Бурные аплодисмен­ты слушателей побудили Алана Бурибаева исполнить на бис широко известную песню Ескендира Хасангалиева «Атамекен», которая свыше 50 лет поражает своей величествен­ностью и глубиной патриотического звучания.

– Сегодня мы стали свидетелями не просто выступления, а важного культурного события, которое напоминает нам о богатом музыкальном наследии страны и подчеркивает его значимость в современном мире. Надеюсь, исполнение таких концертов станет традицией. Думаю, что еще этот вечер вдохновил молодых композиторов продолжать великую традицию казахской оперной и симфоничес­кой музыки, – выразил мнение слушателей гость вечера Омар Кекилбаев.