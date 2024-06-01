Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев

Здравоохранение, Президент
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Лидер Казахстана отдельно остановился на вопросах поддержки врачей, подчеркнув важность их труда для общества, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства принял директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гульнар Нурланову.

«В ходе встречи президент страны назвал сферу охраны здоровья матери и ребенка ключевым приоритетом нашего государства. Он сказал, что перед отечественной системой здравоохранения стоят важные задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи беременным и детям, снижению материнской и детской смертности, раннему выявлению и профилактике инвалидности детей», - говорится в сообщении.

Глава государства особо отметил необходимость укрепления инфраструктуры родильных домов, внедрения в их работу передовых стандартов и методик.

Гульнар Нурланова, в свою очередь, отметила, что Центр является единственным учреждением в стране, где проводится полный цикл наблюдения пациентов с врожденными пороками сердца. Здесь ежегодно проводят 200 кардиохирургических операций. Количество родов в стенах учреждения достигает 9000, в том числе преждевременных – порядка 3700.

Президент также был проинформирован о начале внедрения революционного проекта фетальной хирургии. Данное направление медицинской помощи предусматривает проведение внутриутробных операций с целью коррекции врожденных пороков развития. Проект дает шанс родить здорового ребенка и обрести счастливое материнство.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах поддержки врачей, подчеркнув важность их труда для общества. Он напомнил, что в текущем году подписал закон, направленный на защиту интересов медицинских работников и повышение статуса врачебной деятельности. Кроме того, впервые учреждена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Гульнар Нурлановой и всем медикам в их благородной деятельности.

#здравоохранение #Касым-Жомарт Токаев #родильные дома

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