Необоснованные расходы поливной воды на 890 млн тенге предотвратили в Жамбылской области

Эти средства вернули в резерв правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Фото: gov.kz

Как сообщается, в июле этого года на коллегии прокуратуры области рассмотрели вопросы законности расходования бюджетных средств на развитие водохозяйственной системы области. Результаты проверки показали высокий уровень водопотерь, износ гидросооружений, неэффективное расходование средств на ремонт объектов, а также применение устаревших технологий водосбережения.

Для устранения нарушений прокуратура области внесла акты надзора в МВРИ и акимат области. К ответственности привлекли ряд должностных лиц уполномоченных и местных исполнительных органов c принятием мер по исправлению ситуации. В частности, по проблемам трансграничного водоснабжения в профильное министерство направлен комплексный план по масштабной реконструкции оросительных каналов и гидротехнических сооружений.

«В рамках плана в регионе до 2025 года будет построено 13 водохранилищ объемом 46,2 млн куб. м воды, уже начато строительство 3 водоемов. Проведены работы по установлению водоохранных зон и полос по 13 объектам водоснабжения, для проведения этих работ на предстоящий год выделено 1,1 млрд тенге с утверждением дорожной карты», — сообщили в надзорном органе.

Также в прокуратуре добавили, что в районах с дефицитом воды продолжена работа по активному использованию подземных вод.

«Комплекс принимаемых мер позволит снизить зависимость в поливной воде в вегетационный период от трансграничных источников воды до 50%. Вместе с тем, анализ законности формирования сведений о причиненном ущербе в результате объявленной чрезвычайной ситуации предотвратил необоснованные расходы в размере 890 млн тенге, которые возвращены в резерв правительства», — говорится в информации.

В надзорном органе заверили, что обеспечение законности в вопросах водоснабжения остается под контролем региональной прокуратуры.