Общество
Непогода не помешала павлодарцам активно участвовать в референдуме
Екатерина Бескорсая

Сомнений не было

Воскресное утро в регионе выдалось прохладным, да и ночной ливень не закончился с рассветом. Тем не менее к десяти утра треть голосующих уже посетила свои участки.

– Дождь – хорошая примета, так что он никак не смог стать преградой для активных казахстанцев. И я первым делом с утра отправилась на свой участок для голосования, – рассказывает павлодарка Алевтина Стоянова. – Встретила и соседей, и других знакомых – людей много. А еще хочу отметить, что до сегодняшнего дня было много информации о сути конституционной реформы. Я пенсионерка, не совсем доверяю интернету, поэтому следила за новостями через «Казахстанскую правду» и по телевидению, а вот мои дети и внуки, конечно, все узнавали в телефоне. И до голосования мы уже много раз все обсудили и местами подискутировали, но вот в том, что пойдем голосовать, сомнений не было.

Алевтина Степановна голосовала на павлодарском участке №29 в начале десятого и говорит, что была удивлена, как много людей в это время пришли на референдум. А вот председатель участковой комиссии Ахмад Дусмагамбетов считает, что это самое «горячее» время – горожане пораньше идут на референдум, а потом уже по своим делам.

– В наших списках 2 084 голосующих, и в 9.20 участок посетил уже 551 человек. Кстати, первый человек пришел еще до открытия, – говорит Ахмад Дусмагамбетов. – Проблем со списками нет – все корректно. Мне, например, тоже приходило сообщение на телефон со ссылкой, как проверить свой участок. Были в числе голосующих и жители Успенского района – использовали открепительное удостоверение. За нашей работой следят пять наблюдателей, все проходит в штатном режиме.

Одна из первых проголосовала на референдуме в Павлодаре ровесница Конституции – 27-летняя Молдир Кабдраш.

– Я родилась в год первого конституционного референдума в Казахстане, в 1995-м. Мои родители часто говорили, что этот год стал поворотным в их жизни. Теперь и я могу исполнить свой гражданский долг, оставить свой голос на референдуме 2022 года, который имеет большое значение для страны, – отметила девушка.

А в пригородном Кенжеколе участвовала в референдуме старейшая жительница поселка Капиза Рахмет – как раз в день голосования ей исполнилось 106 лет. Несмотря на преклонный возраст, Капиза-апа решила проголосовать не из дома, а на участке.

Впрочем, ветераны и пожилые пенсионеры могли оставить заявку, чтобы к ним приехала выездная комиссия. Среди тех, кто проголосовал из дома – 96-летний участник Великой Отечественной войны Василий Григораш. По воспоминаниям ветерана, он всегда участвовал во всех выборных кампаниях, в том числе и в референдуме 1995 года.

– В первый раз ко мне домой приходят, раньше сам ходил на участок. Голосую ради всех, чтобы все в стране было хорошо, чтобы спокойно жили, уважали друг друга и любили. Например, с соседями мы живем как братья, так и должны жить, – подчеркнул павлодарец.

Активность жителей Прииртышья четко продемонстрировали цифры. По данным на 10.00 утра, «за» или «против» поправок в Конституцию проголосовали 33,14% жителей области. Регион оказался среди лидеров. К полудню уровень явки увеличился до 51,17%, а по данным на 16.00, превысил 60%. Всего в регионе 528 участков, а правом голоса обладают свыше 500 тыс. человек.

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