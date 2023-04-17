Непогода в Астане: обновлена информация по задерживающимся авиарейсам

15 авиарейсов задерживаются в связи с непогодой в городе Астане в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
По состоянию на 17:00 из-за неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта Астаны:
Air Astana (FlyArystan):
- КС 7364 Туркестан – Астана;
- КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;
- КС982 Атырау – Астана;
- КС 7392 Актобе – Астана;
- КС 7326 Шымкент – Астана;
- КС 7391 Астана – Актобе;
- КС 7325 Астана – Шымкент;
SCAT:
- DV 748 Павлодар – Астана;
- DV 844 Ереван – Астана;
- DV 741 Астана – Актау;
- DV 704 Астана – Алматы;
Qazaq Air:
- IQ 360 Алматы – Астана;
- IQ 522 Омск – Астана;
- IQ 353 Астана – Алматы;
Flydubai:
- FZ 1308 Астана – Дубай.
Пассажиров призывают заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.