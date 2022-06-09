Неприкосновенность экс-президентов хотят сохранить в Казахстане

Вице-министр юстиции Алма Муканова высказалась о возможности исключения из закона нормы, которая запрещает уголовное преследование бывшего президента, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В рамках концепции разрабатываемых законопроектов предусматривается поправка, которая ставит на утрату закон «О Первом Президенте», соответственно, полностью его исключит. Но при этом сохраняется статья 36 Конституционного закона «О Первом Президенте», которая гласит о том, что все экс-президенты не несут ответственности за решения, принятые им во время долженствования президентом», - сказала на брифинге в СЦК Алма Муканова.

Такая норма, по ее словам, широко распространена в международной практике, и поэтому в рамках поправочных конституционных законов данную норму оставили без изменения.

«Этот проект конституционного закона, в случае его концептуального одобрения, попадет на рассмотрение к депутатам - они также будут иметь возможность принять по нему решение», - резюмировала вице-министр.