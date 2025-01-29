Нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса Актау - Баку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра в аэропорту города Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

49-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания.

«Женщину задержали и привлекли к адмответственности сразу по двум статьям КоАП РК – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге). Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения», – сообщили в полиции.

Отмечается, что с начала года транспортными полицейскими страны пресечено порядка 53 факта мелкого хулиганства, когда граждане пренебрегли законом, нарушили общественный порядок и спокойствие других граждан. А также за различные адмправонарушения с авиарейсов сняты 54 пассажира, из них 31 - за появление в общественных местах в состоянии опьянения и другие.