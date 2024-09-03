Незаконную торговлю детьми пресекли в Алматинской области

Преступная группа подозревается в незаконной торговле несовершеннолетними, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В правоохранительных органах прокомментировали инцидент.

«25 августа поступила оперативная информация о том, что в социальной сети surak.baribar действует преступная группа, возможно занимающаяся незаконной деятельностью под предлогом законного усыновления и удочерения несовершеннолетних и новорожденных детей. 28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного УБОП установили 38-летнюю подозреваемую, которая является уроженкой Кызылординской области», – отметил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.



Также в полиции добавили, что по факту торговли несовершеннолетними полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Ранее благодаря фонду «Не Молчи» в Казнете распространилась информация о школьнице, которую принуждали заниматься проституцией, шантажировали, истязали одноклассники.

Позже полиция прокомментировала инцидент. Также известно, что мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена. Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в Facebook заявила, что теперь девочка находится под охраной.