Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в Facebook заявила , что теперь девочка находится под охраной, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Динара Закиева сообщила, что региональный уполномоченный сразу встретилась с девочкой и её мамой, организовала психологическую и медицинскую помощь. Состоялись три встречи с психологом, проведено обследование, но от госпитализации девочки мать отказалась и в этой связи договорились о посещении врачей на дому.

Организована встреча с заместителем следственного департамента и охрана на месте проживания, обращение в прокуратуру по мере пресечения следственных действий.

«Хочу отметить, что мама имеет право обращаться за дополнительной помощью, это ее право. Вместе с тем, все, что требуется для обеспечения полноты следствия, организации помощи мы с региональным уполномоченным делаем», – заключила она.

Уполномоченный по правам ребенка Кызылординской области Жаксыгуль Тоганова сообщила, что в целях обеспечения безопасности на территории дома отделением полиции организована круглосуточная служба охраны.

Ранее благодаря фонду «Не Молчи» в Казнете распространилась информация о школьнице, которую принуждали заниматься проституцией, шантажировали, истязали одноклассники.

Позже полиция прокомментировала инцидент. Также полиция завела уголовное дело за дезинформацию о школьнице.

Также известно, что мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена.