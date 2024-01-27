Ни одного случая лепры не зарегистрировано в течение шести лет в Казахстане

Здравоохранение
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На начало 2024 года в республике проживают 246 больных и 222 контактных лица, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Казахстане отмечается снижение заболеваемости лепрой (болезнь Хансена). Среди больных нет детей и подростков. Болеет лепрой исключительно население старших возрастов, что характерно для угасающих очагов этой инфекции, сообщает Минздрав РК.

«Снижение заболеваемости лепрой в стране носит устойчивый характер. В последние годы продолжается регистрация единичных случаев лепры, за 10 лет всего выявлено три случая, с рецидивом заболевания - двое больных. На начало 2024 года в Казахстане проживают 246 больных и 222 контактных лица», - говорится в сообщении.

В нашей стране лепра фактически элиминирована. Казахстан относится к странам с низким бременем болезни. Сегодня во всем мире важная роль отводится вопросам профилактики заболевания. Приоритетной задачей остается вторичная профилактика, лечение последствий (осложнений) лепры, предупреждение рецидивов заболевания.

В Казахстане лепру начали лечить почти сто лет назад, с 1929 года, когда постановлением Совнаркома СССР было принято решение об организации лепрозория в Казахской ССР. Сегодня Казахский республиканский лепрозорий - специализированное лечебное учреждение особого типа, осуществляющее не только специфическое лечение, но и реабилитацию своих пациентов.

Лепрозорий находится в Кызылординской области и имеет два диспансера. Помимо специального лечения, больные получают всю необходимую медицинскую помощь (хирургическую, офтальмологическую, стоматологическую, терапевтическую и др.) и реабилитацию.

«Лепрозорий не является местом для изоляции больных лепрой. Пациенты, состоящие на учете, имеют возможность получать лечебно-оздоровительные и реабилитационные услуги в других медицинских организациях страны. Среди пациентов есть инвалиды, которым нужен постоянный медицинский уход, бездомные, отказные, больные без родственников и без определенного места жительства, нуждающиеся и в социальном приюте. Диспансеризация больных лепрой осуществляется пожизненно в связи с риском рецидива», - говорит главный врач Казахского республиканского лепрозория Молдагали Сейталиев.

За всю историю лечения лепры медики страны применяли различные тактики. Вначале мероприятия были направлены, в основном, на выявление и изоляцию пациентов. Затем на первый план выступила задача проведения химиотерапии. В настоящее время актуальная профилактика лепры – предотвращение инвалидности и реабилитация больных.

#здравоохранение #лепрозорий #лепра

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