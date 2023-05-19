Рекордное число посетителей привлекла "ночь музеев" в столичном Нацмузее

Общество, Культура, История
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Более 47 тысяч человек посетили Национальный музей в Астане – в День, когда музей отмечал свой профессиональный праздник, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По мнению министра культуры и спорта Асхата Оралова, событие произвело фурор и символизировало растущий интерес казахстанцев к своей культуре, истории и искусству.

Он открыл мероприятие, поздравив работников музеев Казахстана с профессиональным праздником и наградил отличившихся работников.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что "Ночь музеев" в Астане произвела настоящий фурор", – написал Оралов в своем Telegram-канале, добавив, что "вчера Национальный музей стал самым многолюдным местом в стране".

Всего Нацмузей посетили более 47 тысяч человек, превысив прошлогодний рекорд на 17 тысяч.

"Первое, что бросилось в глаза — многометровые очереди у каждого из входов в музей и заполненные до отказа залы. Несмотря на погоду и время суток, люди приходили целыми семьями. Из-за этого крупнейший музей страны, площадью 74 тыс. кв. м. и имеющий более 200 тысяч экспонатов, с трудом вместил всех желающих, а в некоторых залах и вовсе было не пройти. При этом, атмосфера была дружелюбной, семейной и по-настоящему праздничной", – поделился своими впечатлениями министр. 

В праздничный для музея день прошел концерт и развлекательная программа, игры, квесты, лекции, мастер-классы реставраторов музея, ярмарка ремесленников, театрализованные экскурсии и сразу несколько экспозиций, выставки книг и авторских кукол.

Недавно открывшийся в музее зал палеонтологии пользовался у гостей особой популярностью. И если у посетителей палеонтология ассоциировалась с одними лишь динозоврами, то представленные древние парнокопытные в зале могли их удивить.

Иностранных гостей тоже было много.

Самой аутентичной для музея была идея пригласить в качестве гидов известных историков. Так, ученый, историк, писатель Радик Темиргалиев провел посетителей по залу «История Казахстана 18-20 века».

Остановившись у диорамы «Поднятие хана», звездный гид рассказал значение церемонии. 

По его словам, процедура поднятия на белой кошме существовала с гуннских времен практически до 20 века – такая сакральная, очень важная церемония для народа. Ученый пояснил, что во всех степных государствах было 4 ближних эмира, составлявших малый совет – именно они легитимизировали хана.

Воспользовавшись отсутствием штатного экскурсовода музея, ученый высказал свое личное несогласие с этой живописной картиной.

«Я скажу, что с этим категорически не согласен. На кошме таким образом человека никогда не поднимут. Может быть, делали носилки, но в источниках ни о каких носилках не говорится», – поделился мнением историк.

Он описывал жизнь выдающихся казахских биев, батыров, писателей, поэтов, подробно остановился на алашординцах, которые составляли интеллектуальную элиту Казахстана. За каждым героем стояли интересные и, возможно, неподтвержденные детали их жизни, но из уст ученого создали впечатление соприкосновения с тайным историческим знанием. 

Напомним, акция "Ночь в музее" прошла во всех музеях Казахстана и была приурочена к Международному дню музеев. 

#Астана #акция #Нацмузей #экспонаты #посетители #ночь

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