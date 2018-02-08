​Ночной Дозор

Операция по его задержанию была проведена полицейскими в Щучинске. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках одного из уголовных дел оперативникам поступила информация, что 50-летний мужчина хранит дома наркотики, что и подтвердилось в ходе проведенного обыска.
Мужчина сразу добровольно выдал сотрудникам полиции полиэтиленовый пакет с марихуаной общим весом 28,06 грамма. Но в ходе обыска к ним подключился Дозор и быстро обнаружил сумку, в которой находился сверток и почти килограммовый полимерный мешок с марихуаной. В итоге полицейские получили в «довесок» от своего четвероногого помощника столь солидный «улов» наркотиков.
Теперь ими начато досудебное расследование по статье «Незаконный сбыт наркотических средств», а задержанный водворен в изолятор временного содержания, и мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.