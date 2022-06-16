Ночной кошмар

В Жамбылской области произошло крупное ДТП с участием двенадцати транспортных средств: один человек скончался, трое попали в реанимацию.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, 15 июня в три часа ночи на автодороге респуб­ликанского значения Западная Европа – Западный Китай произошло самовозгорание прицепа грузовой автомашины «Скания». Движение автомашин было остановлено, так как сильный пожар распространился на большую площадь, препятствуя проезду автомобилей.

Но еще через 40 минут в образовавшуюся на дороге пробку на скорости врезалась грузовая автомашина DAF. В ДТП пострадали и два пассажирских автобуса, которые загорелись вместе с грузовиком и еще одной легковушкой.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Камри» скончался на месте, девять человек с различными травмами доставлены в городскую больницу. Трое из них госпитализированы в реанимационное отделение.

Как сообщили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК, назначены необходимые экспертизы.

«Несмотря на проводимые полицейскими профилактические мероприятия, водители продолжают нарушать правила дорожного движения. На 554-м километре автодороги установлен дорожный знак 3.4 – «Движение грузовых автомобилей запрещено», запрещающий спуск через новый перевал Куюк. Однако водители грузовых автомашин игнорируют требования дорожных знаков, что приводит к трагедиям», – прокомментировали в областном ДП.