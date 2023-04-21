Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

67-летняя женщина получила тяжелую травму на эскалаторе в городе Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz .

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Трагедия произошла сегодня, 21 апреля.

По словам главного врача Акмолинской областной станции скорой медицинской помощи Александра Высоцкого, пострадавшая спускалась по эскалатору на центральном рынке. Стоящая рядом с ней женщина неожиданно упала, из-за чего она замешкалась, и ее ногу зажевало в эскалатор.

Пострадавшую доставили в многопрофильную областную больницу.

«21 апреля в 14:00 бригадой скорой помощи в травмпункт областной больницы была доставлена пациентка 1956 года рождения. Женщина получила травму на центральном рынке Кокшетау из-за попадания ноги в механизм эскалатора. В травмпункте областной больницы пациентку осмотрел врач-травматолог, ей оказали первую помощь, провели вакцинацию, обработку ран. Выставлен диагноз «тяжелая травма стопы, открытый субкапитальный перелом 2, 3, 4 плюсневых костей со смещением, обширная скальпированная рана левой стопы».

Пациентка по согласованию с заведующим отделением ожогов и реконструктивной хирургии многопрофильной городской больницы №1 города Астаны Павлом Кутниковым была направлена для дальнейшего лечения в эту клинику. Планируется проведение реконструктивной операции, закрытие дефектов кожными лоскутами», – поделились в медучреждении.

Общее состояние пациентки, по словам медиков, средней степени тяжести, она в сознании.

Между тем в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области уточнили, что пострадавшая – жительница города Щучинска.

По факту произошедшего проводится проверка.