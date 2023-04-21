Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

67-летняя женщина получила тяжелую травму на эскалаторе в городе Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz.
Трагедия произошла сегодня, 21 апреля.
По словам главного врача Акмолинской областной станции скорой медицинской помощи Александра Высоцкого, пострадавшая спускалась по эскалатору на центральном рынке. Стоящая рядом с ней женщина неожиданно упала, из-за чего она замешкалась, и ее ногу зажевало в эскалатор.
Пострадавшую доставили в многопрофильную областную больницу.
«21 апреля в 14:00 бригадой скорой помощи в травмпункт областной больницы была доставлена пациентка 1956 года рождения. Женщина получила травму на центральном рынке Кокшетау из-за попадания ноги в механизм эскалатора. В травмпункте областной больницы пациентку осмотрел врач-травматолог, ей оказали первую помощь, провели вакцинацию, обработку ран. Выставлен диагноз «тяжелая травма стопы, открытый субкапитальный перелом 2, 3, 4 плюсневых костей со смещением, обширная скальпированная рана левой стопы».
Пациентка по согласованию с заведующим отделением ожогов и реконструктивной хирургии многопрофильной городской больницы №1 города Астаны Павлом Кутниковым была направлена для дальнейшего лечения в эту клинику. Планируется проведение реконструктивной операции, закрытие дефектов кожными лоскутами», – поделились в медучреждении.
Общее состояние пациентки, по словам медиков, средней степени тяжести, она в сознании.
Между тем в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области уточнили, что пострадавшая – жительница города Щучинска.
По факту произошедшего проводится проверка.