Номинантов кинопремии «Оскар» объявили в США

10 марта в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения главной награды Американской киноакадемии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НТВ

Фото: Matt Petit — Handout / A.M.P.A.S. via Getty Images

Как сообщается, за премию в категории «Лучший фильм» будут бороться картины «Анатомия падения», «Барби», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Оппенгеймер», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов» и «Американское чтиво».

На кинопремию в категории «Лучший анимационный фильм» будут претендовать картины «Мальчик и птица», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Элементарно», «Заветное желание» и «Нимона».

За премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» поборются Киллиан Мерфи, Брэдли Купер, Джеффри Райт, Колман Доминго и Пол Джаматти.

В категории «Лучшая актриса» представлены Эмма Стоун, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэри Маллиган и Аннет Бенинг.

96-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 10 марта в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии будет американский комик Джимми Киммел.