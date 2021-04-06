Новая полезная функция появится в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp собирается внедрить опцию, которая упростит перенос истории чатов между устройствами на iOS и Android. О тестировании новой функции сообщает портал WABetaInfo, передает Ria.ru.
Функция предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую. Сейчас миграция возможна только с применением сторонних программ. Причиной этого является то, что на устройствах от Apple резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а Android-устройства бэкапят данные на Google Диск.
Возможность переноса в настоящее время находится в стадии тестирования и появится в одном из обновлений WhatsApp.
Функция предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую. Сейчас миграция возможна только с применением сторонних программ. Причиной этого является то, что на устройствах от Apple резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а Android-устройства бэкапят данные на Google Диск.
Возможность переноса в настоящее время находится в стадии тестирования и появится в одном из обновлений WhatsApp.