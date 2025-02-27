Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile

Цифровизация,Госуслуги
100
Дана Аменова
корреспондент

Теперь казахстанцы с помощью нескольких кликов смогут получить справку 073/у

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для удобства водителей медицинская справка формы 073/у теперь доступна в мобильном приложении eGov Mobile, что позволяет получить документ еще быстрее и проще, сообщает Kazpravda.kz  

По данным НИТ, ранее услугой можно было воспользоваться на портале eGov.kz, а с момента ее запуска в ноябре 2024 года казахстанцы уже оформили более семи тысяч справок.

Медицинская справка формы 073/у – обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.

«Ранее граждане могли получить справку только в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех специалистов: терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога. С запуском услуги на портале eGov.kz процесс стал намного проще – пользователи получили возможность оформить справку в электронном формате после прохождения медицинского осмотра и оформления заявки на портале электронного правительства. Теперь, чтобы оформить документ, достаточно воспользоваться мобильным приложением eGov Mobile», – отмечают разработчики.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile;

- в разделе «Услуги» выбрать категорию «Здравоохранение»;

- найти услугу «Выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (№ 073/у)»;

- подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

После подачи заявки справка будет доступна в истории Личного кабинета пользователя в формате PDF. Документ действителен в течение одного года с момента его получения.

Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Минцифры, АО «НИТ» и Минздрава.

Напомним, на сегодня медработники посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» приложения eGov Mobile выдали пациентам бесплатные лекарства на основе 470 тысяч выписанных рецептов. 

 

#EGov Mobile #приложение #справка #услуга

Популярное

Все
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Мопеды: теперь только по правилам
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Не только учить, но и учиться
Быстрого решения для «черного неба» нет
Развитие ключевых направлений ведомства
Начните управлять своим бюджетом
Край трудолюбивых дехкан
Зрелищно, ярко, динамично
Дошедший до Берлина
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
Наполнять сердца добром
Свиристели уж запели
Территория талантов
«Серебряный» забег в Канаде
Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям
В поисках духовного контакта
Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
Земля неприкосновенная
Безопасность военнослужащих – главная забота армии
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Цифровую систему для отслеживания авторских вознаграждений …
ИИ автоматизирует ключевые процессы в госаппарате
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры чер…
Кыргызской делегации представили достижения Казахстана в ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]