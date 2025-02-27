Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile

Теперь казахстанцы с помощью нескольких кликов смогут получить справку 073/у
Для удобства водителей медицинская справка формы 073/у теперь доступна в мобильном приложении eGov Mobile, что позволяет получить документ еще быстрее и проще, сообщает Kazpravda.kz
По данным НИТ, ранее услугой можно было воспользоваться на портале eGov.kz, а с момента ее запуска в ноябре 2024 года казахстанцы уже оформили более семи тысяч справок.
Медицинская справка формы 073/у – обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.
«Ранее граждане могли получить справку только в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех специалистов: терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога. С запуском услуги на портале eGov.kz процесс стал намного проще – пользователи получили возможность оформить справку в электронном формате после прохождения медицинского осмотра и оформления заявки на портале электронного правительства. Теперь, чтобы оформить документ, достаточно воспользоваться мобильным приложением eGov Mobile», – отмечают разработчики.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile;
- в разделе «Услуги» выбрать категорию «Здравоохранение»;
- найти услугу «Выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (№ 073/у)»;
- подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.
После подачи заявки справка будет доступна в истории Личного кабинета пользователя в формате PDF. Документ действителен в течение одного года с момента его получения.
Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Минцифры, АО «НИТ» и Минздрава.
Напомним, на сегодня медработники посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» приложения eGov Mobile выдали пациентам бесплатные лекарства на основе 470 тысяч выписанных рецептов.