Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для удобства водителей медицинская справка формы 073/у теперь доступна в мобильном приложении eGov Mobile, что позволяет получить документ еще быстрее и проще, сообщает Kazpravda.kz

По данным НИТ, ранее услугой можно было воспользоваться на портале eGov.kz, а с момента ее запуска в ноябре 2024 года казахстанцы уже оформили более семи тысяч справок.

Медицинская справка формы 073/у – обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.

«Ранее граждане могли получить справку только в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех специалистов: терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога. С запуском услуги на портале eGov.kz процесс стал намного проще – пользователи получили возможность оформить справку в электронном формате после прохождения медицинского осмотра и оформления заявки на портале электронного правительства. Теперь, чтобы оформить документ, достаточно воспользоваться мобильным приложением eGov Mobile», – отмечают разработчики.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile;

- в разделе «Услуги» выбрать категорию «Здравоохранение»;

- найти услугу «Выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (№ 073/у)»;

- подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

После подачи заявки справка будет доступна в истории Личного кабинета пользователя в формате PDF. Документ действителен в течение одного года с момента его получения.

Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Минцифры, АО «НИТ» и Минздрава.

Напомним, на сегодня медработники посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» приложения eGov Mobile выдали пациентам бесплатные лекарства на основе 470 тысяч выписанных рецептов.