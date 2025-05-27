В мобильном приложении появились ответы на вопросы о постановке в очередь на жилье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обновление приурочено к запуску нового интернет-портала Отбасы банка, через который с 24 мая 2025 года осуществляется подача заявлений на постановку в очередь. Теперь этот процесс проходит полностью онлайн: для подачи заявки требуется авторизация с помощью ЭЦП.

Система «Центр обеспечения жилищем» Отбасы банка, функционирующая как единая цифровая платформа, подключена к 14 государственным базам и формирует цифровой портрет.

Данные о наличии жилья, доходах, составе семьи и статусе нуждающегося проверяются автоматически. Исключается человеческий фактор, учет ведется без «ручного» вмешательства.

По итогам рассмотрения заявления гражданину приходит уведомление с решением – одобрение или отказ, которое приходит в виде SMS от номера 1414.

Для удобства пользователей в eGov Mobile размещена справочная информация, которая поможет заранее разобраться в условиях программы.

Найти раздел можно на главной странице приложения eGov Mobile в разделе «Популярные услуги».