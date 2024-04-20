Новейшую историю пишут наши современники

В городской юношеской биб­лиотеке им. Жамбыла сос­тоялась презентация двух книг известного поэта, критика, лауреата республиканских и международных премий, главного редактора газеты «Абай университеті» Болата Шарахымбая «Қайшылықтар дилеммасы» и «Желтоқсан: Рух дауылы».

фото предоставлено КНПУ им. Абая

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правления Союза писателей РК Нуржан Куантай; доктор филологичес­ких наук, профессор Кансейит Абдезулы а также главные редакторы национальных газет, известные поэты, писатели, ученые, представители интеллигенции и общественные дея­тели страны.

Книга «Қайшылықтар дилеммасы» посвящена жанру критики. Здесь собраны статьи о казахской литературе, написанные автором в разные годы. Каждая отличается новизной мысли, многообразием мнений, тонкой и острой аналитикой при рассмотрении предмета исследования.

В книге «Желтоқсан: Рух дауы­лы» автор как участник декабрьских событий 1986 года подробно освещает героичес­кую борьбу молодых казахов, историко-политические и правовые вопросы национально-освободительного движения, не получившего по сей день должной оценки. В каждой статье он ярко и подробно раскрывает суть тех грозных событий, пытаясь понять, в чем секрет проявления всенародного истинного героизма, стремления к свободе и демократии. По мнению автора, этот подвиг навсегда останется в истории казахского народа.

В рамках книжного вечера была организована выставка материалов из фондов библио­теки, посвященная жизни и творчеству Болата Шарахымбая, а также продемонстрирован видеофильм. В ходе вечера председатель Международного фонда «Махамбет», главный редактор газеты «Үш қоңыр» Болат Батыр наградил Болата Шарахымбая Международной премией имени Махамбета.