Новейшую историю пишут наши современники

Статьи
74
Аяжан Газиз

В городской юношеской биб­лиотеке им. Жамбыла сос­тоялась презентация двух книг известного поэта, критика, лауреата республиканских и международных премий, главного редактора газеты «Абай университеті» Болата Шарахымбая «Қайшылықтар дилеммасы» и «Желтоқсан: Рух дауылы».

фото предоставлено КНПУ им. Абая

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правления Союза писателей РК Нуржан Куантай; доктор филологичес­ких наук, профессор Кансейит Абдезулы а также главные редакторы национальных газет, известные поэты, писатели, ученые, представители интеллигенции и общественные дея­тели страны.

Книга «Қайшылықтар дилеммасы» посвящена жанру критики. Здесь собраны статьи о казахской литературе, написанные автором в разные годы. Каждая отличается новизной мысли, многообразием мнений, тонкой и острой аналитикой при рассмотрении предмета исследования.

В книге «Желтоқсан: Рух дауы­лы» автор как участник декабрьских событий 1986 года подробно освещает героичес­кую борьбу молодых казахов, историко-политические и правовые вопросы национально-освободительного движения, не получившего по сей день должной оценки. В каждой статье он ярко и подробно раскрывает суть тех грозных событий, пытаясь понять, в чем секрет проявления всенародного истинного героизма, стремления к свободе и демократии. По мнению автора, этот подвиг навсегда останется в истории казахского народа.

В рамках книжного вечера была организована выставка материалов из фондов библио­теки, посвященная жизни и творчеству Болата Шарахымбая, а также продемонстрирован видеофильм. В ходе вечера председатель Международного фонда «Махамбет», главный редактор газеты «Үш қоңыр» Болат Батыр наградил Болата Шарахымбая Международной премией имени Махамбета.

#книга #история #библиотека #презентация

Популярное

Все
О четвероногих друзьях заботятся жители Петропавловска
Наши гребцы завоевали еще три лицензина летние Олимпийские игры
Когда руки не для скуки, а для чистоты города
Фиктивные детские сады
В Кызылорде открыли международный автовокзал
Не пролететь «фанерой» над Алтаем
Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 завершится в 2026 году
Мы все преодолеем!
Одни и те же грабли
Любящим родителям нечего бояться
К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона тенге
Помощь для пострадавших идет со всех уголков Казахстана
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Сухопутные войска: оплот, гордость и слава страны
Новейшую историю пишут наши современники
Десантник десантнику – брат
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Более 180 тыс. казахстанцев приняли участие в акции «Таза Қазақстан»
Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области
Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Десятки фактов дезинформации о паводке выявили в РК
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Десантник десантнику – брат
Одни и те же грабли
От имени главы государства вручены наручные часы курсантам …
В столице обсудили вопросы развития радиобиологии и радиаци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]