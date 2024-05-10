Новинки кино: какие казахстанские фильмы покажут в кинотеатрах в мае

По данным ведомства, киноманы в ближайшее время смогут посмотреть разножанровые фильмы, затрагивающие острые социальные проблемы.

Драмеди «Салем, папа» – это захватывающая история подростка, который растет без отца. Его тяготит отсутствие поддержки и сильной руки в семье. Мама старшеклассника делает все что в ее силах, но ее опека и любовь не способны преодолеть жизненные трудности, выпадающие на их долю.

Хорор «Құмалақ» – подросток Эльмира, оказавшись в жуткой реальности после посещения странного игрового сайта, узнает о своей связи со сверхъестественными силами. Ее дачный дом становится порталом для зловещих сущностей, а сама Эльмира – последней надеждой миров на спасение. Сможет ли она одолеть зло и защитить мир от тьмы? В схватке с потусторонними силами Эльмира вынуждена принять решение, которое изменит ее жизнь и мир вокруг нее навсегда.

Комедия, хорор «Тастамаймын-ау сенi» – Жарас и Алмагуль женаты более 10 лет. Жарас работает в большой компании на хорошей должности, Алмагуль не работает, но хочет развиваться как личность. Ни о чем не спрашивая Алмагуль, Жарас покрывает ее нужды лишь деньгами. Из-за пренебрежения Алмагуль начинает пьянствовать. Однажды, напившись, Алмагуль позорит Жараса перед его начальством. Не выдержав такого, на следующий день Жарас решает отправить жену на лечение к одному из сильнейших лекарей.

Боевик, экшн «Адам бол» – Арсен летит в штаты в компании ушлого друга Мади и простачка Токтара. Как вдруг по непонятным причинам самолет, направляющийся в Нью-Йорк, приземляется в Лагосе. Там начинается настоящий кошмар. Так как до пересадки еще 15 часов, они решают выехать в город. Но это оказывается фатальной ошибкой.