Колонка обозревателей
Новости для настроения
Елена Левкович

По долгу службы каждый день читаю сводки криминальных новостей. Обычно, конечно, радостного там мало, и ладно, если просто «украл – выпил – в тюрьму», но бывают и совсем печальные вес­ти с криминальных полей.

Но на этой неделе я дважды смея­лась от души над сообщениями пресс-службы столичной полиции. За положительные эмоции спасибо в первую очередь видеокамерам, натыканным по всему городу. А люди вот жалуются, что толку от них нет. Есть толк! И настроение хорошее есть.

Первая история случилась в одном из столичных торговых цент­ров. Герой ролика, и он же – обладатель теперь уже судимости – шел на дело подготовленным. «Брать» решил обувной магазин. И решив, что беспредельничать в темное время суток и без свидетелей – удел слабаков, двинулся на дело посреди бела дня.

Зашел, прогулялся вдоль полок с коробками, присмотрел модели и стал неспеша складывать кроссовки в заранее приготовленные пакеты. Пакеты были большими – влезло 10 пар подаренной самому себе спортивной обуви. Уняв острый приступ тяги к чужому добру, предприимчивый гражданин направился к выходу. Поразительно, но старания расхитителя не заметил никто – ни покупатели, ни охранник, ни продавцы, от которых обычно в магазинах не спасешься. А тут – бери не хочу, никто и не почесался поинтересоваться, а почему это мужчина так запросто складирует кроссовки в пакеты?

Вора засекли уже на выходе. Спус­тившаяся с небес на землю продавщица заподозрила неладное, взглянув на сумки в руках посетителя. И даже самоотверженно попыталась задержать и отобрать. Но куда там! Мужчина крутанулся на месте и драпанул прочь. На видео, попавшем в Сеть, робкие попытки поимки и стремительный побег выглядели уморительно. Благо, камеры оказались не только в здании, но и на улице – ворюгу вскоре задержали, обувь изъяли.

Удивительно, но это не единственная новость за истекшие несколько дней, где в роли «жертвы» выступила именно обувь. Туфли украли прямо с витрины в одном из магазинов по улице Сейфуллина. Парень сделал вид, что примеряет пару, а сам, убедившись, что за ним не следят, поставил на место новых туфель свои поношенные кроссовки и, сверкая новенькими штиблетами, был таков. Задержали модника уже после того, как он умудрился сбыть краденую пару неподалеку – «загнал» по сходной цене прохожему.

«Увела» новую пару из магазина и девушка. Взяла якобы примерить кроссовки (к слову, мужские), ловкость рук – и воровка скоренько вынесла обновку в рюкзаке. Цель была та же – продать по дешевке.

Но вся эта обувная эпопея беднеет на фоне перформанса, разыгравшегося в одном из дворов. Описание к видео в одном из столичных пабликов просто «порвало» аудиторию: «Вчера 10 пар кроссовок, сегодня – шлагбаум!»

31-летний мужчина увидел лежащую стрелу от шлагбаума во дворе ЖК «Скиф» и решил немного подзаработать, сдав ее на металлолом. Однако его поход с «копь­ем» наперевес попал на камеры. Жильцы объединились и написали заявление в полицию. «Скифа» уже нашли, «оружие» забрали». Наложенная музыка со словами «Я ухожу, ухожу красиво» добавила ролику изюминку.

Пользователи социальных сетей изощрялись в комментариях, но беззлобно – бодро шагающий мужчина с бандурой на плече выглядел забавно. Хорошо бы, чтобы преступлений не было вообще, даже нелепых.

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