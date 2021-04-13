Общество
Новые комитеты создали в Министерстве культуры и спорта РК
Екатерина Елисеева
В Казахстане образовали два новых комитета Министерства культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституционного закона РК от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 159 Закона РК от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство РК постановляет:

1. Образовать:

1) Комитет по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК;

2) Комитет культуры Министерства культуры и спорта РК.

2. Создать республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК (далее – учреждение).

3. Определить Комитет по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении учреждения.

4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

5. Министерству культуры и спорта РК в установленном законодательством РК порядке:

1) совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передать Комитету культуры Министерства культуры и спорта РК права владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия в уставном капитале) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему постановлению;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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