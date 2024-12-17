Новые объекты образования открылись в стране в День Независимости

Фото: Минпросвещения

По информации Минпросвещения, сразу два села Туркестанской области — Еңбекші Дихан и Манкент — получили новые школы.

Одна из них построена в рамках нацпроекта «Комфортная школа», инициированного главой государства, и рассчитана на 600 ученических мест. Школы соответствуют современным требованиям безопасности и оснащены необходимым оборудованием, это уже вторая комфортная школа в Туркестанской области.

А в столице свои двери распахнула одиннадцатая по счету комфортная школа на 4 тыс. ученических мест в две смены. Она расположена в жилом массиве Уркер. Новая школа поможет решить вопрос с переполненностью. Всего же в рамках нацпроекта «Комфортная школа» до 2026 года в Астане будет построено 24 школы.

Новую школу на 400 ученических мест ввели в эксплуатацию в Уральске Западно-Казахстанской области. В ней предусмотрены зоны для чтения книг, пространства для творчества и отдыха детей, индивидуальные шкафчики. Есть спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, три мастерские и 36 предметных кабинетов.

Два детских сада открыли в городах Костанай и Аркалык Костанайской области. Новые дошкольные организации отвечают всем современным стандартам. В них предусмотрены спальни и игровые комнаты, хореографический, гимнастический, музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-психолога, логопеда, дополнительного образования и медицинские помещения. Всего с начала этого года в стране открыто более 560 дошкольных организаций.

Еще ряд объектов дополнительного образования открылись в четырех регионах страны. К примеру, в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области открылась школа искусств. Обучаться искусству по пяти направлениям дополнительного образования в ней будут около 550 ребят.



В Жанакорганском районе Кызылординской области начали работу сразу две организации дополнительного образования – Дворец школьников и школа искусств. В них смогут обучаться более 250 сельских ребятишек по 19 направлениям дополнительного образования.

Сегодня в городе Экибастузе Павлодарской области открылся современный Дом детского творчества «Самғау», построенный по поручению главы государства. Объект оснащен высокотехнологичным оборудованием для обучения детей по программам научно-технической направленности «Новая модель системы дополнительного образования детей» по 12 направлениям. Ежедневно центр сможет принимать до 3000 детей. В том числе школьников с особыми образовательными потребностями.

В ведомстве отметили, что всего с начала 2024-2025 учебного года открылись более 500 организаций образования.