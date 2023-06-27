Новые подробности по делу наркогруппировки с филиалами в трех городах рассказали в МВД

Задержанным членам ОПГ вменяют еще одну статью, предусматривающую заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: Kazpravda.kz

Организатору и участникам наркогруппировки, задержанной в трех городах Казахстана, помимо незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере полиция вменяет также создание, руководство и участие в организованной группе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

Согласно новым данным полиции, из незаконного оборота изъято 3 килограмма наркотиков. В качестве вещественных доказательств приобщены деньги в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, ноутбуки, сим-карты, которые использовались в преступной деятельности. Прекращена работа трех интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Напомним, в апреле одновременно в трех городах полицейские задержали 11 членов организованной преступной группировки (ОПГ), наладившей сбыт наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде через мессенджер.

Следствие доказало, что каждый участник ОПГ выполнял четко определенные роли: расфасовка, хранение, транспортировка или распространение наркотиков, контроль денежных поступлений и расходов группировки.

Как выяснилось, один из преступников отвечал за хранение и перевозку особо крупных партий наркотиков по городам, охваченным преступным бизнесом. Второй – за контроль финансовых поступлений и расходов: выплату «зарплаты» рядовым участникам ОПГ, штрафы за «утерянные» наркотики.

Кроме того, одна из участниц преступной группы обеспечивала работу интернет-каналов, через которые реализовывались наркотики. В них она также активно вовлекала новых клиентов: проводила онлайн-конкурсы, розыгрыши и акции.

Отмечалось, что самой молодой участнице группировки – 17 лет, она была студенткой 2 курса колледжа.