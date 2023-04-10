"Бухгалтер, фасовщики, складмены": наркогруппу из 12 человек задержали в трех городах Казахстана

В числе задержанных оказалась 17-летняя жительница Кокшетау. Кроме того, оперативники задержали 42-летнюю мать одной из закладчиц.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане, Караганде и Кокшетау прошла одновременная спецоперация по задержанию участников криминального бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Оперативники установили 12 человек, занимавшихся распространением наркотиков путем закладок на территории городов Астана, Кокшетау и Караганда посредством трех интернет-магазинов в Telegram. В их числе организатор, оператор, бухгалтер, администратор интернет-наркомагазина, а также 7 закладчиков ("фасовщики", "складмены", "кладмены").

В результате проведенных обысков по 12-ти адресам обнаружено и изъято более 3 кг гашиша, в том числе расфасованных по закладкам, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денег по интернет-магазинам.

В числе задержанных закладчиков оказалась 17-летняя жительница Кокшетау. Кроме того, оперативники задержали 42-летнюю мать одной из закладчиц, которая также имеет причастность к криминальному бизнесу группы.

10 участников преступной группы водворены в ИВС. В отношении двоих применена мера процессуального принуждения "обязательство о явке".

Начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотических средств). Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, добавили в ведомстве.