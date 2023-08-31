Новые способы оплаты проезда в автобусах введут в Астане

Оплачивать проезд банковской картой и по каналу Bluetooth смогут пассажиры автобусов в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, оснащенные новым оборудованием системы ЭСОП и диспетчеризации 20 новых автобусов сегодня выехали на линию. Новые автобусы задействованы на маршрутах №№ 3, 32, 15, 54, 56 и 61.

«До полного подключения системы оплата проезда осуществляется действующим способом: посредством QR-кода и транспортной картой «Transcard». Далее появится возможность оплаты банковской картой банков второго уровня, через NFC технологии и по каналу Bluetooth», – рассказали в транспортной компании, добавив, что полный переход на новую систему завершится к концу года.

Также сообщается, что информацию о местонахождении 20 новых автобусов можно посмотреть в мобильном приложении Аvtobуs. Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGallery.

В пресс-службе отметили, что в последующем через приложение Аvtobуs можно будет отслеживать и другие маршруты.