​Новый этап преобразований

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Мадина Нургалиева, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан, кандидат политических наук.

В последние годы социальные реформы выделяются в отдельный пласт программ, приобретая четкие формы в виде поручений Президента в рамках «Пяти социальных инициатив», Послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Все эти меры направлены на обеспечение благополучия граждан.

Социальная направленность прошедшего на днях XVIII съез­да партии «Hұp Отан» носит системный и последовательный характер стратегического курса Главы государства, актуализированного на фоне внутреннего запроса.

Подняты такие вопросы, как усиление адресной социальной помощи до 70% от прожиточного минимума, обеспечение льготных жилищных займов под 2–3% для уязвимых слоев населения, а также повышение заработных плат на 25% для низовых работников исполнительных органов и на 30% для бюджетников. Большой блок конкретных мер был предложен для поддержки многодетных семей.

Во многом благодаря усилиям партийцев заработал механизм «обратной связи» и расширился коридор возможностей гражданского общества для участия в публичной политике. Вполне очевидно, что это будет повесткой для работы партии на предстоящую перспективу.

Стоит отметить, что партия не стоит на месте. «Hұp Отан» интенсивно модернизируется и совершенствуется. Реформационный опыт партии в рамках британской модели Prince2 достаточно интересен. Он представляет собой схему проектного управления, удачно сочетает возможности адресной работы с целевыми группами и адекватные критерии оценки полученных результатов.

Как это реализуется на прак­тике? В настоящий момент завершено внедрение английской методики проектного управления (Prince2). Вместо погони за массовым охватом партийная работа сосредотачивается на конкретных проектах по приоритетным направлениям, востребованным разными категориями населения (целевыми группами).

Конечным критерием оценки работы становятся не количественные показатели (число проведенных мероприя­тий и их участников), а адресные выгоды для населения и вклад в достижение целей государственных программ.

Примером успешной проект­ной деятельности партии с конкретными целевыми группами можно назвать «Будущее без барьеров». Его главная цель – содействие улучшению качества жизни казахстанцев с особыми потребностями.

Проект имеет 4 приоритета – создание «безбарьерной среды» для людей с ограниченными возможностями; содействие инклюзивному образованию (прежде всего детей); помощь в трудоустройстве для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли зарабатывать и сами обеспечивать условия своей жизни; совершенствование законодательства в этой сфере.

Адресные выгоды указанной целевой группы: трудоустроены – более 8,8 тыс. человек. Свыше 3 тыс. нашли постоянную работу.

По существу партия превращается в «пропускную сис­тему», обеспечивающую профессионально-квалификационную подготовку управленцам.

Поэтому в рамках программы «Профессиональный кад­ровый резерв» партия пошла на ужесточение требований к кандидатам на политические должности. 

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