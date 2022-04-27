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Новый Казахстан – справедливый Казахстан
Юлия Магер, Анастасия Прилепская

Глава государства принял участие во внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT».

Внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT» – уже третий с начала года. Причем нынешний, как и предыдущие два, ознаменовался для партии власти серьез­ными переменами.

Так, на XXI съезде 28 января тогда еще партия «Nur Otan» сменила председателя – прои­зошел анонсированный еще в прошлом году переход этого поста от Нурсултана Назарбаева­ к Касым-Жомарту Токаеву. Впрочем, Глава государства уже тогда прямо сказал, что долго оставаться во главе партии не намерен. Кроме того, Президент заявил о необходимости кардинальной перезагрузки деятельности партии, поручил пересмотреть ее организационную структуру (в результате вместо заместителя председателя введена позиция исполнительного секретаря).

На XXII съезде, прошедшем в день рождения партии – 1 марта, было объявлено о ребрендинге политического объединения – партия стала называться «AMANAT» (в значении – «завет предков», «наказ будущим поколениям»). Продолжилась и, так сказать, содержательная, институциональная трансформация: Президент поставил перед полит­объединением ряд важных задач, нацеленных на повышение эффективности, конкурентоспособности в условиях большой политической модернизации в Казахстане.

Новости, которые принес прошедший 26 апреля XXIII съезд, логично легли в канву партийных и политических событий последних месяцев. Забегая вперед: Президент Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия Председателя и приостановил членство в партии. Кроме того, состоялось объединение «AMANAT» с партией «ADAL».

Нелегкая задача для партии «AMANAT»

Выступая на съезде, Касым-Жомарт Токаев остановился на роли партии «AMANAT» в процессе кардинального реформирования государства и общества. Президент подчеркнул, что партия оказывает всестороннюю поддержку преобразованиям и вносит существенный вклад в реализацию концепции «слышащего государства».

– «AMANAT» придает приоритетное значение утверждению принципа социальной справедливости. Исключительно важная миссия нашей организации – укрепление государственности и сохранение единства народа. На прошлом съезде было объяв­лено о ребрендинге партии. Начата работа по ее институциональной модернизации. Партия незамедлительно приступила к выполнению этих задач. Есть конкретные результаты, и мы уже видим изменения. Нужно продолжить эту работу, не сбавляя заданного темпа, – сказал Глава государства.

Президент напомнил, что чуть больше месяца назад в своем Послании народу Казахстана он представил масштабную программу политических реформ. Была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию, без которых невозможна эффективная реализация намеченных масштабных преобразований.

– Цель конституционной реформы – заложить прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов – Нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются воп­росом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан – это, по сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом, и источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители государственного аппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией «AMANAT» стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование всей политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это позволит окончательно отойти от суперпрезидентской формы правления, усилить полномочия Парламента, маслихатов.

Одним из приоритетов в выс­туплении названа модернизация партийно-политической сферы. Президент акцентировал внимание на либерализации партийного и выборного законодательства, которая укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, конкуренция за голоса избирателей станет более острой, изменятся динамика и содержание самого политичес­кого процесса.

– Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии «ADAL» об объединении с партией «AMANAT». Пользуясь случаем, хочу выразить признательность лидерам и членам партии «ADAL», принявшим такое важное решение.

Построение Нового Казахстана требует общей солидарности и мобилизации усилий всех здоровых общественно-политических сил. Очень важно наладить диалог между партиями и развивать политическую систему. Поэтому считаю правильным поддержать это начинание партии «ADAL» и объединиться. У «ADAL» есть крепкое партийное ядро, сложилась собственная база сторонников. Это особенно ценно в условиях усиливающейся политической конкуренции, – считает Президент.

Как убежден Глава государства, конституционная реформа – это новая веха в истории нашей независимости, продиктованная требованиями времени и запросами общества.

– Ранее я уже говорил, что оставлю должность председателя партии и покину ее ряды. Пришло время это сделать. Я принял решение с сегодняшнего дня прекратить полномочия Председателя партии «AMANAT» и выйти из ее состава. Безусловно, данный шаг носит символический характер. В связи с этим хочу поблагодарить всех за доверие и поддержку, оказанную мне в ходе президентских выборов. Также признателен за то, что в ответственное время вы доверили мне бразды правления партии. Мы вместе проделали большую работу. Но время не стоит на мес­те. Многое изменилось. Перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня происходит глубокая демонополизация всех сфер в нашей стране. Этот процесс не должен обойти стороной и политическую систему. Считаю целесообразным, чтобы Глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, иными словами, был политически нейтральным. Это моя незыблемая позиция, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, это решение создаст равные возможнос­ти для всех сторон и обеспечит справедливость политической системы. Независимость партии от исполнительной власти позволит укрепить доверие населения к ней и повысить ее авторитет.

– Сейчас партия обладает уверенным большинством в Мажилисе и маслихатах. Это дает ей возможность строго конт­ролировать работу Правительства и акимов. Полагаю, что с выходом Президента из рядов партии ее стратегический курс не изменится. Несомненно, партия «AMANAT» и впредь будет занимать особое место в политической жизни страны. Сохранив преемственность в политике, партия продолжит свою созидательную деятельность на благо страны, – заключил Глава государства.

Президент предложил кандидатуру председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова на должность председателя партии, охарактеризовав его как гражданина, обладающего высокими организаторскими способностями, большим опытом и знаниями.

В завершение своего выступ­ления Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что происходящие преобразования будут способствовать обновлению партии «AMANAT» в соответствии с современными реалиями.

Делегаты внеочередного XXIII съезда «AMANAT» предложение Главы государства о кандидатуре нового председателя партии поддержали, решение об утверждении на этот пост Ерлана Кошанова было принято единодушно.

Ерлан Кошанов поблагодарил Президента и делегатов съезда за оказанное доверие.

– Партия «AMANAT» – общественная опора нашего Президента, партия «AMANAT» – это партия реформ и созидания Нового Казахстана, – добавил новый председатель партии.

Кроме того, в связи с объединением двух партий на повестку дня съезда был вынесен вопрос об изменении состава Политического совета «AMANAT»: туда добавились три новых члена – Эльдар Жумагазиев, Максат Толыкбай, Даулет Мукаев (все трое ранее – члены партии «ADAL»).

Движущая сила прогресса

Тому, как будет работать «AMANAT» после объединения в контексте быстро меняющихся современных условий, посвятил свое выступление на съезде председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Обратив внимание на то, что интеграция позволит использовать уникальный опыт партии «ADAL» по работе в сфере малого и среднего бизнеса, он подчеркнул важность этого опыта для формулировки новых идей, целей и направлений работы «AMANAT».

– Новому Казахстану нужны новые методы и подходы к партийной работе, – считает Маулен Ашимбаев. – В последнее время по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева предприняты смелые шаги по созданию демократической, открытой и сбалансированной политической системы. Сегодня формируется новая парадигма политического устройства и общественно-политических отношений. В то же время наше общество, наши люди, их взгляды, ценности и установки стремительно меняются. В этот момент важно переосмыслить и изучить роль нашей партии в политической жизни страны.

Также спикер Сената подчерк­нул, что после конституционной реформы у правящей партии больше не будет административных механизмов и ресурсов. Их необходимо заменить эффективными политическими и технологическими подходами.

– Со временем будут сформированы и другие новые политические партии. Нам нужно быть готовыми к высокому уровню конкуренции, придется доказать свое лидерство, – сказал Маулен Ашимбаев.

Приоритет в работе, по его мнению, следует отдавать решению конкретных вопросов, волнующих население. Это укрепит позиции партии и увеличит поддержку со стороны граждан. Кроме того, «AMANAT» должен избавиться от бюрократии, формализма и бумажной волокиты, считает спикер Сената. Необходимо перестроить свою работу, ориентируясь на конкретные результаты, задействовать все уровни – от первичных партийных организаций до центральных органов.

– Важно четко определить идео­логическую повестку партии на новом этапе, – отметил Маулен Ашимбаев. – Сейчас у нас есть исторический шанс построить демократическое, правовое и социальное государство. Как показывает мировая история, такие шансы даются не часто. Более того, окно возможностей не всегда бывает открытым. Поэтому в Новом Казахстане «AMANAT» должен играть ключевую роль в продвижении и реализации реформ и модернизационной повестки Главы нашего государства.

Таким образом, партии необходимо стать реальной опорой и движущей силой прогрессивных социально-экономических и политических преобразований в стране. Еще одним ключевым элементом идеологической повестки политобъединения может стать обеспечение социальной справедливости.

– Трагические январские события ясно показали, что предпосылки социальных протестов зреют там, где не работают принципы справедливости. К сожалению, с этим у нас в предыдущий период были проблемы. Имели место коррупция, двойные стандарты, оторванность власти от общества. По существу, это завело наше развитие в тупик и стало угрожать самой государственности. Социальная справедливость – это то, чего сейчас ждут люди от власти. И наша партия могла бы позиционироваться как ключевая сила, продвигающая и защищающая ценности справедливости, – отметил Маулен Ашимбаев.

Инструментов для этого, по его мнению, у партии достаточно – это фракции в представительных органах, различные комиссии, партийное Правительство и партийные СМИ.

Помимо этого, в качестве важного направления спикер Сената указал работу с молодежью. И здесь ключевая роль отводится крылу «Жас Отан», которое может помогать молодым казахстанцам реализовать свой потенциал как в работе, так и в гражданском секторе, в партийной деятельности. Молодежное крыло могло бы способствовать их трудоустройству, личностному становлению, приобретению правильных ценностей и ориентиров.

Еще одним важным направлением, по словам Маулена Ашимбаева, является контроль за реализацией реформ на местах. Пока складывается такая практика, когда многие позитивные инициативы не получают развития именно на местном уровне. В целях изменения ситуации целесообразно активнее использовать возможности и потенциал партийных фракций в маслихатах, поощрять самостоятельность и инициативу на региональном уровне.

На пути модернизации

На съезде были озвучены отчеты о том, как идет процесс модернизации партии, как меняются направления и методики работы.

Исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов отметил, что проведено большое число выездных встреч. В ходе поездок партийцы побывали в Алматы, Шымкенте, Туркестане, Семее и ряде других регионов. Проведены различные мероприятия с охватом 2 700 человек. В них приняли участие партийный актив, представители первичных партийных организаций, выборные акимы поселков, представители органов здравоохранения, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, эксперты, молодежь и блогеры.

– Начали работать мобильные общественные приемные. Организован объезд 196 аулов шести областей, – сообщил исполнительный сек­ретарь. – В общественные приемные обратились более 2,1 тысячи человек, решено свыше 400 вопросов, остальные взяты под контроль партии. До конца июня планируем посетить около 500 отдаленных сел в регионах.

В рамках децентрализации партийной работы и перераспределения финансовых средств, по его словам, 20% взносов стали возвращаться первичным партийным организациям.

– В целях активизации деятельности фракции в Мажилисе и маслихатах уже на 40% оптимизировано количество общественных советов. Обновлены составы с привлечением лидеров общественного мнения. В целом доля женщин увеличилась до 39%, а молодежи – до 30%. Также совместно с Правительством и фракцией партии в Мажилисе проведена полная ревизия исполнения предвыборной программы и в ближайшее время планируется заслушать отчет исполнительных органов по данному вопросу. Аналогичная работа проводится во всех регионах с активным участием территориальных филиалов партии, – отметил Асхат Оралов.

Он также обратил внимание на то, что в рамках концепции «Открытая партия» запущена диалоговая площадка TALQYLAU, на которой проведено уже два заседания на актуальные темы с участием экспертов (доступ к заседаниям открытый – они транслируются в соцсетях). Открыт новый партийный пресс-центр для регулярного и всестороннего освещения деятельности «AMANAT».

– В ближайшее время будет доступно мобильное приложение партии, которое позволит всем партийцам в оперативном порядке получать информацию о нашей работе, принимать участие в опросах и напрямую направлять свои идеи и предложения, – добавил исполнительный секретарь.

Учитывая потребности населения, партией запущен проект «ТазаЛайк», направленный на формирование экологической культуры и активизма в сфере охраны окружающей среды. Созданный при партии Экологический совет также будет поднимать проблемные вопросы в указанной сфере.

Кроме того, по словам Асхата Оралова, идет работа по актуализации ключевых программных документов, таких как Политическая платформа партии, «Процветающее общество: 10 целей на десятилетие» и Антикоррупционная программа в контексте повестки Нового Казахстана. С учетом мнений экспертов предполагается объединение трех документов и разработка на их основе Единой политической платформы «AMANAT».

Одним из важных событий съез­да стало объединение – партия «ADAL» стала частью «AMANAT».

Секретарь «ADAL» Эльдар Жумагазиев подчеркнул, что для партии наступил период, когда для реализации поставленных задач необходим переход на качественно новый уровень развития. И именно такой ступенью станет объединение.

– Мы все – строители Нового Казахстана, и мы готовы принимать непосредственное участие в модернизации нашей страны, – подчеркнул Эльдар Жумагазиев. – В текущих обстоятельствах, когда перемены требуются уже сейчас, не нужно ждать проведения следующих парламентских выборов. Мы хотим начинать работу сегодня. Большие ресурсы «AMANAT», дополненные энергией «ADAL», позволят удвоить наши силы и направить их на решение задач по повышению благосостояния казахстанцев.

На единстве интересов политических объединений сделала акцент и депутат Мажилиса Снежанна Имашева. Она рассказала о том, как прошли поездки депутатов по регионам, как идет работа с обращениями и предложениями от граждан, и отметила, что сейчас как никогда актуальна фраза, сказанная Президентом Касым-Жомартом Токаевым: «Я хочу, чтобы наши граждане хорошо жили сегодня, а не завтра».

– Есть казахская пословица «Ынтымақ береке көзі – бірлікте» – «Источник всеобщего процветания – в единстве», – сказала Снежанна Имашева. – На фоне нестабильности в мире наша страна переходит в новую эпоху своего развития. В такое время мы все должны объединиться вокруг реализации новых президентских реформ. Это требование времени. Партии также должны работать вместе, потому что у нас общие ценности и цели, похожие принципы и один интерес – благополучие страны.

Кроме того, в ходе съезда партийцы поделились своим видением процессов модернизации и обновления подходов, методик работы партии, использования потенциала молодежи в реализации политических реформ.

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