Новый Казахстан – справедливый Казахстан

Глава государства принял участие во внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT».

Внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT» – уже третий с начала года. Причем нынешний, как и предыдущие два, ознаменовался для партии власти серьез­ными переменами.

Так, на XXI съезде 28 января тогда еще партия «Nur Otan» сменила председателя – прои­зошел анонсированный еще в прошлом году переход этого поста от Нурсултана Назарбаева­ к Касым-Жомарту Токаеву. Впрочем, Глава государства уже тогда прямо сказал, что долго оставаться во главе партии не намерен. Кроме того, Президент заявил о необходимости кардинальной перезагрузки деятельности партии, поручил пересмотреть ее организационную структуру (в результате вместо заместителя председателя введена позиция исполнительного секретаря).

На XXII съезде, прошедшем в день рождения партии – 1 марта, было объявлено о ребрендинге политического объединения – партия стала называться «AMANAT» (в значении – «завет предков», «наказ будущим поколениям»). Продолжилась и, так сказать, содержательная, институциональная трансформация: Президент поставил перед полит­объединением ряд важных задач, нацеленных на повышение эффективности, конкурентоспособности в условиях большой политической модернизации в Казахстане.

Новости, которые принес прошедший 26 апреля XXIII съезд, логично легли в канву партийных и политических событий последних месяцев. Забегая вперед: Президент Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия Председателя и приостановил членство в партии. Кроме того, состоялось объединение «AMANAT» с партией «ADAL».

Нелегкая задача для партии «AMANAT»

Выступая на съезде, Касым-Жомарт Токаев остановился на роли партии «AMANAT» в процессе кардинального реформирования государства и общества. Президент подчеркнул, что партия оказывает всестороннюю поддержку преобразованиям и вносит существенный вклад в реализацию концепции «слышащего государства».

– «AMANAT» придает приоритетное значение утверждению принципа социальной справедливости. Исключительно важная миссия нашей организации – укрепление государственности и сохранение единства народа. На прошлом съезде было объяв­лено о ребрендинге партии. Начата работа по ее институциональной модернизации. Партия незамедлительно приступила к выполнению этих задач. Есть конкретные результаты, и мы уже видим изменения. Нужно продолжить эту работу, не сбавляя заданного темпа, – сказал Глава государства.

Президент напомнил, что чуть больше месяца назад в своем Послании народу Казахстана он представил масштабную программу политических реформ. Была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию, без которых невозможна эффективная реализация намеченных масштабных преобразований.

– Цель конституционной реформы – заложить прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов – Нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются воп­росом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан – это, по сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом, и источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители государственного аппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией «AMANAT» стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование всей политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это позволит окончательно отойти от суперпрезидентской формы правления, усилить полномочия Парламента, маслихатов.

Одним из приоритетов в выс­туплении названа модернизация партийно-политической сферы. Президент акцентировал внимание на либерализации партийного и выборного законодательства, которая укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, конкуренция за голоса избирателей станет более острой, изменятся динамика и содержание самого политичес­кого процесса.

– Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии «ADAL» об объединении с партией «AMANAT». Пользуясь случаем, хочу выразить признательность лидерам и членам партии «ADAL», принявшим такое важное решение.