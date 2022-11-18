Новый облик крестьянки

Сельские труженицы активно осваивают бизнес при поддержке государства и общественных организаций.

Пятый Республиканский форум сельских женщин прошел под девизом «Женское предпринимательство на селе – путь к экономической стабильности и устойчивому развитию». В его работе приняла участие и актюбинская делегация из 11 человек. Трое из них представили свою продукцию на ярмарке победительниц проекта «Coca-Cola белестері» – «Ступени роста», предварявшей масштабное событие.

Сания Коханова по специальности экономист-бухгалтер. В 2019 году с супругом она создала в Мартукском районе крестьянское хозяйство «НұрА». Успешному началу способствовал грант меж­дународной организации почти в два миллиона тенге, а также финансовая поддержка Аграрной кредитной корпорации. Сейчас в стаде хозяйства более полусотни коров, 40 овец и коз. В Астану мама троих детей привезла приготовленные собственными руками национальные чайные деликатесы в большом ассортименте: творог, курт, иримшик, а еще сметану, айран и другое.

В двух метрах от нее свою продукцию выставили швейных дел мастерицы Шолпан Бекешова и Наркыз Тажигалиева. Первая специализируется на изготовлении приданого для невесты – қыз жасауы. Вторая целенаправленно ищет свою нишу в создании современной одежды. Для этого Наркыз сначала поступила в колледж, затем – в университет. На данный момент у владелицы ателье есть собственная школа шитья, где она обучает девочек любимому делу, приобщает их к творчеству. Участие в форуме восприняла как хорошую возможность расширить кругозор, показать качество своих изделий.

– Конкуренция делает нас сильнее, мы шире смотрим на рынок. Всегда есть чему учиться друг у друга, – поделилась первыми впечатлениями Наркыз.

И хотя ярмарка работала без перерыва, все же женщины стали внимательными участницами и других мероприятий форума.

– В сентябрьском Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил предстоящую глубинную перестройку отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство». В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливости для всех, мощное развитие получит малый и средний бизнес. Форум сельских женщин является платформой, направленной на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможнос­тей всех женщин, продуктивной занятости сельских жителей через социальные программы поддержки предпринимательства, – отметила в своем приветствии председатель оргкомитета форума Майра Айсина.

Пленарное заседание «Женское предпринимательство на селе в контексте гендерного равенства» прошло при участии представителей Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, руководства профильных министерств и представителей международных организаций. Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сделал акцент на том, что в стране действуют 17 центров развития женского предпринимательства, в следующем году они появятся в новых областях. На 1 октября консультацию получили более 8 300 женщин, пятая часть из них – жительницы села. В четырех областях – Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистау­ской – реализуется многообещающий пилотный проект «Одно село – один продукт», здесь применяются лучшие международные практики. Эту идею взяли себе на заметку актюбинки.

Полезную информацию они получили и из выступлений вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова и вице-минист­ра труда и социальной защиты населения Олжаса Ордабаева. Последний вызвал улыбки в зале замечанием, что пора задуматься о проведении подобных мужских форумов. Если же серьезно, то он оценил стремление женщин к пос­тоянному обучению для стабильного продвижения собственного предпринимательства.

Менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в Казахстане и Кыргызстане Александра Аккерман, напомнив о том, что в 2013 году работа началась в двух регионах, поделилась результатами исследований, проведенных неправительственными организациями в 2022 году. Потенциал женского предпринимательства в Казах­стане оценивается в 32%, наблюдается рост активности женщин в поиске качественных и доступных социальных программ обучения и финансирования. Отдельно отметила, что возврат социальных инвестиций в проект «Белестер» составляет 1,43 доллара на каждый вложенный доллар. И это довольно высокий уровень вложений в экономику страны.

На панельной сессии «Женщины Центральной Азии: к успеху и гендерному равенству, сохраняя культурные ценности и традиции» заместитель главы офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов обратил внимание на то, что женщины ведут бизнес в отраслях, наиболее чувствительных к экономическому спаду, они все еще отстают от мужчин в использовании преимуществ цифровых технологий и испытывают давление обязательств по уходу за детьми, поэтому остаются более уязвимыми.

– По данным председателя Европейского центрального банка Кристины Лагард, на женщин приходится 70% всех глобальных расходов. Поэтому чем больше у женщин доходы и чем больше они будут потреб­лять, тем большим будет экономический рост, – добавил он.

Юбилейный форум совпал с 10-летием социального проекта «Белестер» («Ступени роста»). В этом году поступило 369 заявок на участие в ежегодном конкурсе, двадцать победительниц получат солидные гранты на создание или расширение своего бизнеса в 2023 году. Наибольшую активность традиционно проявили представительницы Акмолинской и Алматинской областей. Впервые высокую активность показали жительницы Туркес­танской области.

По статистике, выпускницы проекта чаще реализуют свой потенциал в производстве товаров народного потребления, в том числе продуктов питания, в сельском хозяйстве и сфере оказания услуг. Многие из них становятся героинями ежегодно обновляемой серии книг «100 историй успеха сельских женщин» – «Асқаршыңдарға ту тіккен ауыл әйелдері». Четвертый сборник рассказывает об опыте восьми актюбинок. В их числе секретарь районного мас­лихата Мугалжарского района Роза Мусенова, индивидуальный предприниматель из поселка Бозой Шалкарского района Гульжан Сакенова, глава крестьянского хозяйства «Орынша» Уилского района Ажар Сапарова. Всего в биб­лиотеке историй успеха откровения 32 тружениц Актюбинской области. Есть уверенность в том, что в пятую книгу обязательно попадет Шолпан Бекешова, одна из счастливых победительниц проекта «Белестер» 2022 года.

Полтора часа на форуме было отведено работе экспертных площадок. Умело организовала обсуждение темы «Сельское предпринимательство в Казахстане: проблемы, перспективы и роль женщин» директор общественного фонда «Социальная динамика» и руководитель проекта «Coca-Cola белестері» Елена Ожго. В ходе оживленной дискуссии жительница Шалкарского района Гульжан Сакенова поделилась давними переживаниями по поводу возвращения дипломированной молодежи на малую родину. Иначе, на ее взгляд, не поднять отдаленные села.

Модератором экспертной площадки «Условия жизни на селе: как улучшим совместными усилиями?» стала Айгуль Мукей. И здесь были подняты актуальные и интересные проб­лемы. Вместе с тем предпринимательницы с большим интересом выслушали наставления известных бизнес-тренеров Эмина Аскерова, Медера Аматова, основательницы Фонда развития сельских территорий Ксении Вербы. Тема социального предпринимательства оказалась важна и на районном уровне.

Главе крестьянского хозяйства «Аманжол» из Хромтауского района Балсулу Нажмедденовой пришлась по душе встреча, которую провел исполнительный директор объединения юридичес­ких лиц «Коалиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global» Асхат Сулейменов.

– Мы не только обучаем сельских женщин, но и исследуем их потребности, изучаем актуальные проблемы и планомерно работаем над их решениями. Понимая, что у многих есть желание учиться, но нет возможности и времени посещать наши курсы, до пандемии мы запустили проект под названием Farmerschool.kz.

Наша онлайн-школа, состоящая из 17 курсов, размещена на платформе Минис­терства труда и социальной защиты населения. Наши победительницы, получившие гранты, открывают рабочие мес­та в селах и вносят свой вклад в экономическое развитие регионов. Мы гордимся своими результатами, продолжим наши «зеленые» проекты, направленные на улучшение качества жизни на селе, – отметил организатор проекта.

Для себя практичная женщина выделила возможность установки устройства, которое дает не только электричество, но и нагревает воду. Взяла она себе на заметку и советы главного технического советника проектов по изменению климата ПРООН Саулета Сакенова.

Завершился форум принятием резолюции. Своими выводами согласилась поделиться Еркин Шукурова. Она является координатором регионального проекта «Ауыл өнімі» и руководителем Аграрного союза женщин Актюбинской области.

– Я имела честь участвовать в первом и втором республиканском форумах сельских женщин. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии форумы проходили в онлайн-формате. С каждым разом набираются обороты по масштабу: 200 делегатов плюс зарубежные гости, представители министерств и ведомств республики. Уверена, каждая сельская труженица получила здесь большой опыт, обменялась ценными идеями и планами. Секционная работа дала возможность озвучить проблемы на местах и довести их до сведения соответствующих государственных органов и минис­терств через представителей. Форум дает понять женщинам, что успех на стороне тех, кто имеет образование, ищет помощь на семинарах и мастер-классах, получает поддержку близких, проявляет смелость и лидерские качества, может взять ответственность на себя, – сказала она.

Покинув столицу, женщины разъехались по родным мес­там, но они еще долго будут переживать все, что увидели и услышали в течение одного дня. Полученная информация поможет им преобразовывать их жизнь, воплощать идеи в конкретные дела.