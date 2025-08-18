Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане

Общество
132

С этого года 29 октября официально стало профессиональным праздником - Днём предпринимателей Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК был подписан 30 июля 2025 года.

"Выбор даты обусловлен значимым историческим событием: 29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, который консолидировал ключевые законодательные акты в сферах предпринимательства, инвестиций, конкуренции и государственного контроля, сформировав базовые принципы единой государственной политики по поддержке бизнеса", - говорится в сообщении.

Сегодня в стране зарегистрировано более 2 миллионов 300 тысяч субъектов бизнеса. Поддержка предпринимателей остаётся одним из приоритетов экономической политики. Только с начала года просубсидировано свыше 2 тысяч проектов на сумму 288 миллиардов тенге, выданы гарантии по 737 проектам на 61 миллиард. Обучение прошли около девяти тысяч предпринимателей.

В 2025 году на поддержку МСБ планируется направить более 270 миллиардов тенге. Запущена и программа льготного кредитования «Өрлеу» со ставкой 12,6%. Общий объём поддержки составляет 750 миллиардов тенге, из них 300 миллиардов - средства «Даму», 450 миллиардов - банковские ресурсы. Уже профинансировано почти 400 проектов на сумму 200 миллиардов тенге. 

#Казахстан #праздник #предприниматели

Популярное

Все
Сегодня - День пограничника
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Обрабатывающая промышленность в 2025 году выросла на 6,1%
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
В Турции землетрясение разрушило дома
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

Идет подготовка к государственному визиту
Встреча с жителями Жамбылской области
В Астане обсудили внедрение международных стандартов в сфер…
Как можно расторгнуть брак в одностороннем порядке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]