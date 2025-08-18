С этого года 29 октября официально стало профессиональным праздником - Днём предпринимателей Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК был подписан 30 июля 2025 года.

"Выбор даты обусловлен значимым историческим событием: 29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, который консолидировал ключевые законодательные акты в сферах предпринимательства, инвестиций, конкуренции и государственного контроля, сформировав базовые принципы единой государственной политики по поддержке бизнеса", - говорится в сообщении.

Сегодня в стране зарегистрировано более 2 миллионов 300 тысяч субъектов бизнеса. Поддержка предпринимателей остаётся одним из приоритетов экономической политики. Только с начала года просубсидировано свыше 2 тысяч проектов на сумму 288 миллиардов тенге, выданы гарантии по 737 проектам на 61 миллиард. Обучение прошли около девяти тысяч предпринимателей.

В 2025 году на поддержку МСБ планируется направить более 270 миллиардов тенге. Запущена и программа льготного кредитования «Өрлеу» со ставкой 12,6%. Общий объём поддержки составляет 750 миллиардов тенге, из них 300 миллиардов - средства «Даму», 450 миллиардов - банковские ресурсы. Уже профинансировано почти 400 проектов на сумму 200 миллиардов тенге.