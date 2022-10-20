Нурлана Ауесбаева зарегистрировали кандидатом в президенты РК

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально зарегистрировала шестого кандидата в президенты Казахстана – им стал Нурлан Ауесбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Нурлан Ауесбаев предоставил все необходимые документы в ЦИК РК 7 октября. 10 октября было установлено его соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», и были выданы подписные листы», – сказала член Центризбиркома Сабила Мустафина.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенными лицами в поддержку кандидата были собраны подписи 120 908 граждан в 15 регионах Казахстана, из них достоверными признаны 119 197, добавил она.

Глава ЦИКа Нурлан Абдиров сообщил, что все необходимые процедуры для регистрации кандидата в президенты страны соблюдены.

«ЦИК зарегистрировал Нурлана Ауесбаева кандидатом в президенты РК», – отметил он и вручил ему соответствующее удостоверение.