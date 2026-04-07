Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал третьим на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В схватке за третье место в весовой категории до 87 килограммов Турсынов боролся против Довлетмурата Байрамова (Туркменистан).

Казахстанский борец выиграл встречу досрочно, став на ЧА третьим.

Также сегодня, 7 апреля, за бронзовую награду бился Кахарман Кисметов (до 77 кг). Однако он уступил Дониерхону Накибову (Узбекистан), добавили в НОК.