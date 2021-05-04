Нужен коллективный иммунитет

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Асель Мухамед-Амин, Кокшетау

На сегодня в области первым компонентом «Спутника V» привито свыше 47 тыс. человек, вторым – порядка 9 260 акмолинцев. Кроме того, уже 868 жителей региона получили вакцину QazVac.

Депутат городского маслихата и председатель Общественного фонда «Kazakhstan Innovations» Мариям Абишева одна из первых получила отечественную вакцину. Говорит, что дожидалась именно ее, доверяя разработкам казахстанских ученых.

– По моим ощущениям, это очень мягкая вакцина, более усовершенствованной технологии. Я, к примеру, не ощутила никаких побочных эффектов после получения QazVac, ни температуры, ни головокружения, ни слабости, – рассказала Мариям Абишева.

Напомним, казахстанская вакцина QazVac (QazCovid-in) разработана на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

– Процедура вакцинации препаратом QazVac мало чем отличается от вакцинации «Спутником V». Сознательный и ответственный за свое здоровье и здоровье окружающих гражданин должен прийти в прививочный пункт, пройти осмотр врача, заполнить анкету, после чего он сможет получить инъекцию вакцины. Вторую дозу необходимо получить не ранее чем через 21 день. Данная вакцина является очищенным препаратом и хорошо переносится. После ее получения возможны незначительные, ожидаемые местные реакции, то есть в месте укола могут развиваться легкая болезненность и покраснения кожи. Иногда общие реакции организма: недомогание, утомляемость, умеренная боль в месте инъекции и повышение температуры тела. Продолжительность таких проявлений, как правило, от одного до трех дней, – говорит исполняющий обязанности руководителя обл­управления здравоохранения Нариман Сыздыков.

Есть относительные противопоказания для людей с аллергией на отдельные компоненты препарата. Также действуют временные противопоказания для людей с инфекционными заболеваниями, повышенной температурой, некоторыми сопутствующими заболеваниями. В таких случаях проводится медицинский отвод.

Руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова тоже получила на днях вакцину. Правда, вакцинировалась она «Спутником V».

– Из нашего ведомства 75 человек получили вакцину в канун праздника. Мы коллегиально приняли такое решение. Наше управление всегда находится в гуще событий, мероприятий, по­этому мы должны обезопасить не только себя, но и окружающих, – сообщила Айгуль Сабитова.

Отметим, для проведения вакцинации в области функционирует 86 прививочных пунктов. В городе Кокшетау, к примеру, прививочные пункты развернуты в крупных торговых центрах и Центральной мечети «Науан хазірет».

Кроме того, действует 26 выездных прививочных бригад для проведения вакцинации в организованных коллективах и сельских населенных пунктах. С увеличением объема поступающей вакцины для отдаленных населенных пунктов будут задействованы 11 передвижных медицинских комплексов.

Тем временем эпидситуация в Акмолинской области продолжает оставаться напряженной, регион уже практически месяц находится в «красной» зоне. По данным облдепартамента санитарно-эпидемиологического контроля, ежедневно в области регистрируется более 140 новых случаев коронавируса. К примеру, по состоянию на 1 мая, зафиксировано 146 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 103 случая с симптомами, прирост за сутки составил 0,8%.

– Как и прежде, причинами роста заболеваемости стало увеличение социальных контактов населения. На улице потеплело, в парках, на набережной, в других местах отдыха вновь наблюдаются скопления большого количества людей. Кроме того, продолжаются массовые мероприятия как на объектах общественного питания, так и на дому, в том числе «ауызашар». Масочный режим не соблюдается, социальная дистанция тоже. Я понимаю, все устали от карантинных ограничений, но в борьбе с пандемией нужна всеобщая вовлеченность, и как один из эффективных методов – это вакцинация. При охвате вакцинацией взрослого населения страны не менее 60% будет достигнут коллективный иммунитет. Только тогда это позволит снять все ограничительные мероприятия, – подчеркнула главный санитарный врач области Айнагуль Мусина.

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