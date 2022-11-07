​​​​​​​Нужна гражданская активность

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Любовь Доброта, Наталья Денисова

Вопросы, касающиеся общенационального единства, роли НПО, развития медиа, обсуждались на встречах министра информации и общественного развития с общественностью в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане.

Министр информации и общест­венного развития Дархан Кыдырали встретился в Кызылорде с представителями общественнос­ти и СМИ.

Глава МИОР сообщил, что в нас­тоящее время министерство проводит анализ эффективности и результативности проектов граж­данского общества.

Министр положительно оценил работу молодежных ресурсных центров Кызылординской области. Рассказал, что на данный момент Мажилисом разработан и передан в Сенат новый проект закона, направленный на поддержку молодых, в том числе относящихся к категории NEET. Согласно новому законопроекту, планка молодежного возраста будет поднята с 29 до 35 лет. Это даст возможность большему числу молодых людей принимать участие в государственных программах поддержки.

Особое внимание Дархан Кыдырали обратил на вопросы религии, отметив, что это очень тонкая материя, которая требует в обсуж­дениях большой осторожности.

В поле пристального внимания были и вопросы развития СМИ. Как отметил глава ведомства, в эпоху быстро трансформирующегося мира на первое место выходит оперативность предоставления информации, а также ее достоверность и качество контента.

В Шымкенте и Туркестане министр провел ряд встреч с руководителями этнокультурных объединений, членами АНК, журналистами и руководителями СМИ, молодежными лидерами и гражданскими активистами.

На встрече с главными редакторами в Туркестане обсуждались вопросы развития масс-медиа, нововведения, предлагаемые в новом проекте закона «О СМИ», статус журналистов и требования госзаказа к средствам массовой информации.

– Большой вклад в развитие медиа вносят коллеги из Туркестанской области. Как сказал Президент, журналистам предстоит многое сделать для создания справедливого общества. Поэтому как профессионалы мы должны учитывать интересы государства в получении и распространении информации, – сказал министр.

Также Дархан Кыдырали встретился с представителями этнокультурных объединений Туркес­тана. Состоялся обмен мнениями по таким важным вопросам, как социально-экономическая модернизация страны, верховенство закона, противостояние вызовам глобализации.

В Шымкенте министр ознакомился с деятельностью площадки «Бірлік алаңы», созданной на базе городского Дома дружбы.

Министр высоко оценил работу региональной ассамблеи в реализации государственной политики общественного согласия и общенационального единства, поблагодарил жителей Шымкента за вклад в упрочение национального единства.

– Жители южного региона страны всегда выступают инициаторами добрых дел, которые отражают наш национальный характер. Члены городской ассамблеи на регулярной основе принимают участие в благотворительных мероприятиях, тем самым укрепляя единство и согласие в обществе, – сказал Дархан Кыдырали.

Заслушав членов городской ассамблеи, министр отметил, что государство всегда поддерживает целевые проекты, направленные на объединение и консолидацию населения, высказал поддержку инициативе членов региональной ассамблеи по развитию государственного языка среди представителей этнических групп, реализации проекта «Қазақтану».

– Шымкент – самый теплый город нашей страны, людей здесь объединяют теплые отношения. Сегодня представители этничес­ких групп мегаполиса консолидировались на пути к благополучному будущему. На этом пути казахский язык должен быть языком единства. В реализации обозначенной задачи члены АНК города должны служить примером для других регионов страны, – подчерк­нул Дархан Кыдырали.

Отметим, что сегодня население Шымкента составляет 1 млн 112 тыс. человек. По национальному составу более 30% населения составляют представители этнических групп. В городе функ­ционируют 17 этнокультурных объединений, при которых созданы 19 творческих объединений и 3 воскресные школы.

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