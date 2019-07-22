​Нужна воля каждого

Сейчас для Нацсовета вопрос состоит в том, чтобы понять ожидания общества и в соответствии с ними прийти к взаимопониманию, в какой сфере в первую очередь начать работать, какие законы реформировать. Во-вторых, есть необходимость в экспертизе, чтобы не рождать скоропалительные решения, которые могут вызвать общественный резонанс и волну популизма. Если Нацсовет заранее, на экспертном уровне станет обсуждать плюсы и минусы законопроектов, чтобы выяснить, интересы каких слоев населения они затрагивают, какую могут вызвать реакцию, тогда разные негативные моменты можно будет избежать.

Здесь, думаю, многое будет зависеть даже не столько от состава Нацсовета, а от того, насколько он сможет стать своего рода конструктором, когда в нем бок о бок смогут работать и взаимодополнять друг друга разные люди – политики, ученые, эксперты, выслушивать различные мнения, выезжать в регионы и проводить там слушания, на местах дополнительно привлекать правозащитников, юристов, экологов, экономистов, журналистов, правоведов. Это необходимо, чтобы всесторонне прорабатывать законопроекты.

Сейчас на Общественном совете города Алматы я принимаю участие в слушаниях по правам человека, а именно в сфере проведения митингов, шествий, пикетов, демонстраций. В этом направлении мы привлекаем юристов, правозащитников, правоведов. И уже имеем понимание того, какой нам нужен закон. И если получится, то на одном из заседаний Нацсовета я готов вместе с коллегами из Алматы внести на рассмотрение проект этого обновленного закона.

Вообще, есть три блока воп­росов – политический, экономический и социальный. Политический блок – это законы о выборах, СМИ, партиях, митингах. По некоторым надо принимать новые законы, поскольку есть требование: если закон составляют 60–70% поправок, то его надо менять на новый. Поэтому, думаю, эффективность Нацсовета общественного доверия во многом будет зависеть от политической воли руководства и всех его участников.